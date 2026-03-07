Цвијановић: Одговорност, снага и посвећеност жена снажан темељ успјешног друштва

Аутор:АТВ
07.03.2026
19:43
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у честитки поводом 8. марта, Међународног дана жена, нагласила је да одговорност, снага и посвећеност жена представљају снажан темељ стабилног и успјешног друштва.
Цвијановићева је свим женама упутила искрене честитке поводом Међународног дана жена, празника који симболизује борбу за економску, политичку и социјалну равноправност.
Она је указала да су жене важан стуб сваке заједнице - у породици, институцијама, привреди и јавном животу, саопштено је из Предсједништва БиХ.
"Овај празник је и подсјетник на истрајну борбу за равноправност, достојанство и праведнији положај у друштву, али и обавеза да наставимо градити друштво у којем ће жене имати једнаке могућности да својим знањем, радом и способностима допринесу његовом развоју. Уз искрене честитке поводом 8. марта, желим вам много здравља, личне среће и успјеха на свим пољима", додала је Цвијановићева.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
9 ч0
Најновије
Најчитаније
20
15
20
10
19
59
19
54
19
53
Тренутно на програму