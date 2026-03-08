Рањен припадник кавачког клана Радослав Гиле Станишић, ухапшен држављанин БиХ

Извор:
У Подгорици је синоћ рањен наводни припадник кавачког клана Радосав Гиле Станишић, а поводом овог инцидента црногорска полиција је ухапсила бх. држављанина.
До рањавања је дошло синоћ иза поноћи, а како пишу црногорски медији, Станишић је одбио сарађивати с полицијским органима.
Црногорска полиција је саопштила да је након рањавања Станишића блокиран град, те да је ухапшен држављанин Босне и Херцеговине Л.Б. (29).
У возилу у којем је био Л.Б. пронађен је пиштољ марке "Валтер" са 15 метака.
"Синоћ се након поноћи у Ургентни центар у Подгорици на указивање љекарске помоћи јавило лице Р.С. (40) са прострелном раном у предјелу лијеве поткољенице. Полицијски службеници су одмах предузели низ активности из своје надлежности на утврђивању свих чињеница и околности под којима је дошло до повређивања Р.С. који овом приликом није пружио детаљније информације о самом догађају и одбијао је сарадњу у циљу откривања дјела и утврђивања свих околности. Постављена је блокада града, контролисано је више лица и доведено у службене просторије у циљу утврђивања околности под којима је Р.С. повријеђен. Кроз ове активности, контролом блинд возила марке 'Ауди', и лица Л.Б. (29), држављанина Босне и Херцеговине, блиског лицу Р.С., који се у истом налазио, полицијски службеници пронашли су пиштољ марке 'Валтер' са 15 комада муниције без фабричког броја, који је одузет", истиче се у саопштењу.
Додају да је Л.Б. ухапшен због сумње да је извршио кривично дјело недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја.
Како пишу Вијести.ме, полиција сумња да је Станишић рањен из нехата.
