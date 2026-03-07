Изгорио стан, ватрогасци пронашли тијело мушкарца

Извор:
СРНА
07.03.2026
21:23

У потпуно изгорјелом стану на острву Крк пронађено је тијело мушкарца и превезено на обдукцију у Завод за судску медицину и криминалистику у Ријеци.
Припадници Полицијске станице Крк примили су данас око 15.20 часова дојаву да су ватрогасци у опожареном стану на подручју града пронашли тијело мушке особе. Ријеч је о хрватском држављанину /74/.
Обдукцијом би требао бити утврђен тачан узрок смрти.
На интервенцији су учествовала три ватрогасца с два ватрогасна возила, преносе хрватски медији.
