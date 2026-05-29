Да ли ће и сљедеће године играти на Ролан Гаросу?

Српски тенисер Новак Ђоковић огласио се након пораза у трећем колу Ролан Гароса.
Новак Ђоковић није успио да се пласира у осмину финала након пораза од Жоаоа Фонсеке са 3-2 у сетовима.
Српски ас је добио прва два сета, а онда дозволио Бразилцу да направи највећу сензацију своје каријере.
Фонсека је славио резултатом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7 послије скоро 5 сати игре.
Послије овог пораза је Ђоковић на конференцији за медије рекао:
"Невјероватан меч, али тешко је изгубити овако, од 2-0. Честитам Жоау, заслужио је да побједи. Без сумње је био бољи играч у круцијалним моментима. Играо је невјероватно када је било најпотребније, погађао је невјероватне ударце, линије, изузетно с његове стране. Изузетно висок ниво. Не мислим да сам много лоше ја урадио, он је само био бољи".
"Нећу о томе да причам. Изгубио сам у трећем колу, ајмо о нечему другом"
"Број сати који сам играо овдје у посљедња три сета је био као да сам играо сваки турнир у посљедња три мјесеца! Мислим да сам играо јако добар тенис, узимајући у обзир да сам био повријеђен, да сам се враћао и ушао директно на Гренд слем у ову веома захтјевну подлогу, за коју је потребно наћи доста времена... Узимајући све у обзир, мислим да је ниво био доста добар, био сам задовољан. Наравно сада сам разочаран поразом, био сам тако близу пораза, али да... То је све што могу да кажем".
"Честитао сам му и рекао сам му да је заслужио да побједи и да је одиграо невјероватан меч, да треба да буде поносан и желим му срећу до краја турнира. Ниво тениса који је играо је направио велики хајп око њега, а данас смо видјели и зашто. Изузетан ниво стварно"
"Тешко је сада причати о томе, али истовремено, у неколико тренутака сам једва стајао на ногама, гледао публику како ме подржава и диже, стварно је било нешто магично. Када избацим све негативне мисли о мечу и разочарање, има много тога око чега сам поносан, што се тиче свега што сам доживио и веома сам захвалан на томе".
"Не знам"
"Не знам".
"Надам се. Он дефинитивно има потенцијал да то уради. Морају ствари да се поклопе, он је велики професионалац колико сам могао да припремим, што је предуслов за успјех. Има таленат, јаке ударце, читав Бразил је иза њега, тако да су сви доста узбуђени. И то с правом. Надам се да ће моћи да буде сљедећа велика ствар и да осваја слемове".
"Боље би било да је на два добијена, али није... (смијех). Остао сам без горива, да будем искрен. Нисам се осјећао добро на терену послије тога. Имао сам најбољу шансу крајем четвртог, 4:3 и 15:40, али је он одиграо предобро. Нападао је, добри сервиси... Када се осврнем на битне моменте, да ли сам могао нешто другачије? Увијек можете да кажете да, али једноставно сада морам да му честитам. Одиграо је нестварно када год је био неки битан моменат. Играо је снажно сваки пут и погађао. На 3:1 у петом када samm остао без сервиса, ту можда једино себе кривим, али он је играо агресивно и тада и свак ифорхенд који је могао да нападне - разбијао га је. Веома га је било тешко читати. Када сам имао брејк лопту у петом, он је погодио три аса. Шта више да кажем, урадим?"
"Ништа то није необично. Нормално је да имаш нове младе тенисере који су гладни, динамични, брзи, експлозивни... Један од њих је Фонсека и знамо да има изузетно брзу игру, талентован је и комплетан играч и данас је показао да има потенцијал за највеће мечеве. Свака част како се понашао и како је играо у пресудним тренуцима. Не верујем да сам ја ту нешто много гријешио, колико је он изванредно одиграо. Свака му част. Остаје жал и разочарање. Ја сам у трећем пао енергетски и то је што је, шта да радим... Волио бих да ја имам 19 година данас на терену, али тако је како је. Гурао сам га скоро пет сетова. Ко год да игра на ГС са мном мора да ме добије, неће сигурно тек тако добити меч. С тиме увијек могу да се поносим. Та витешка нит и борба, тај дух вука који носим је увијек присутан, па макар играо на једној нози, нећу дати било коме. Ако ме неко побједи на овај начин, рећи ћу свака част заслужио је, али ја сигурно нећу пустити".
"Трудим се да будем оптимистичан али пре 10 минута сам сишао са терена и јако сам разочаран и то преовладава, па ћу видјети сутра".
Посљедњи пут је испао када је водио 2-0 је било 2010. године...
"Нисам уопште размишљао о томе, знам да није било пуно таквих пораза. док сам имао горива и добру енергију и био релативно свјеж, све је било добро, али шљака је таква, нажалост, исцрпљује много. Он је ухватио залет, брејкнуо ме у трећем, пробудила се публика са његове стране и закомпликовале су се ствари на терену, и била је стварно лутрија у четвртом и петом. Одиграо је неке невјероватне поене и нема ту шта да се каже сем да се честита на храбрости и високом квалитету. Кад је требало, он је за младог играча показао велику зрелост и самом имам да му честитам".
