Logo
Large banner

Букти рат на естради због отказивања концерта Тонија Цетинског

Аутор:

АТВ

08.03.2026

15:33

Коментари:

3
Пјевач Тони Цетински
Фото: Youtube/ screenshot

Тони Цетински отказао је концерт у новосадској дворани Спенс.

Шта се све треба знати?

  • Тони Цетински отказао концерт у дворани Спенс након апела удружења хрватских бранитеља
  • Огласила се Управа Спенса
  • Јелена Карлеуша напала Цетинског због овог потеза

Tony Цетински је неколико сати прије концерта у нед‌јељу у дворани "Спенес" у Новом Саду поручио како се налази пред једном од тежих одлука у каријери те је затражио мишљење публике о томе треба ли наступити, због ратних успомена које та дворана носи.

Он је рекао да је посљедњих дана чуо свједочанства о људима - цивилима, женама, дјеци и браниоцима који су у тој дворани пролазили тешке тренутке током ратних деведесетих.

Његова објава услиједила је након апела удружења хрватских бранитеља, логораша и страдалника Домовинског рата, који су у петак позвали хрватске музичаре да откажу или премјесте концерте у дворани Спенс. Удружења су на конференцији за новинаре у Загребу истакла како је та дворана, након Вуковара 1991. године, служила као логор за хрватске бранитеље и цивиле.

Огласила се управа Спенса

"Изузетно нам је жао што ће многобројна публика и обожаваоци Тонија Цетинског остати ускраћени за музички спектакл. Умјесто да ово буде ноћ за памћење, сви који су се радовали сусрету с музичарем, мораће да се задовоље овом информацијом", саопштили су из Спенса.

У управи дворане додали су:

"Још једном, умјесто љубави, пријатељства, спорта и младости, у први план избила је злонамјерност оних који су проузроковали овакву одлуку".

Карлеуша "ударила" на Цетинског након отказивања концерта

Његова одлука изазвала је бројне реакције у Србији, а огласила се и пјевачица Јелена Карлеуша.

"Вријеме је да као народ почнемо да волимо и цијенимо и себе и нашу земљу Србију! Док се понашамо као крпа коју свако може јавно понижавати, овакве ствари ће се дешавати", поручила је Карлеуша за Телеграф.

Додала је и: „Дозволили смо да појединци попут Северине и Тонија блате Србију и српског предсједника износећи лажи и будалаштине, док српски народ купује карте за њихове концерте. Огромна штета је учињена и вријеме је да се народ освијести.“

Шокирана је и Слађа Алегро која је подсјетила даје Цетински тамо већ наступао.

"Сад сам хтјела да питам, колико се сјећам он је тамо већ наступао? Надам се да то није био разлог, заиста - рекла је Слађа Алегро зачуђено и додала:

"Онда је то ужасно. Увијек овако када су неки потреси разноразни, ми тражимо вас за разлог да се за нешто закачимо, да бисмо се мало свађали, али у принципу, не знам да ли су људи свјесни да нам то други раде заправо, да стварају ту тензију. Мени је то бесмислено, после толико година и толико свега што је прошло и данас у 2026. да се деси тако нешто" истакла је Слађа Алегро за Телеграф.

Продао 3.500 карата

Према сазнањима портала Телеграф, Тони Цетински је продао тек 3.500 карата за концерт.

Како су им званично саопштили из Управе, иако су очекивали да Цетински у Спенсу прода минимум 6.000 карата, иако је концертни капацитет значајно већи, то се није догодило.

Тони је до данас, тачније до јутрос, Тони успео да прода 3.500 карата.

Неколико дана пред одржавање концерта Тонија Цетинског у Новом Саду, на Фејсбук страницама појавиле су се скандалозне тврдње да су након агресије ЈНА на Вуковар, у Спенс у Новом Саду "довођени људи и да су ту испитивани, мучени и просљеђивани даље у логоре на територији Србије који су били намијењени Хрватима".

Иако је реч о непровјереним тврдњама, хрватски пјевач Тони Цетински је донио одлуку да откаже концерт.

Да све буде још горе, Тони је у Спенсу раније већ пјевао и то у неколико наврата

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Тони Цетински отказао концерт

Јелена Карлеуша

Нови Сад

koncert

Цетински продаја карата Спенс

Коментари (3)
Large banner

Прочитајте више

Тони Цетински звао Јелену Карлеушу у мотелску собу у Бањалуци: ШОК прича!

Сцена

Тони Цетински звао Јелену Карлеушу у мотелску собу у Бањалуци: ШОК прича!

4 мј

0
Пјевач Тони Цетински

Сцена

Потврђена оптужница против Тонија Цетинског због куповине лажних Ковид потврда

4 мј

0
Пјевач Тони Цетински

Култура

Прва филмска улога Тонија Цетинског

6 мј

0
Тони Цетински у суботу на Кастелу! Не пропустите незабораван концерт

Сцена

Тони Цетински у суботу на Кастелу! Не пропустите незабораван концерт

6 мј

0

Више из рубрике

Вјерила се Јована Јеремић, показала какав је прстен добила од Тигра

Сцена

Вјерила се Јована Јеремић, показала какав је прстен добила од Тигра

5 ч

1
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Милица Тодоровић након скандала послала важну поруку на Дан жена

7 ч

0
Машина од 180.000 евра: Аца Кос показао аутомобил који вози

Сцена

Машина од 180.000 евра: Аца Кос показао аутомобил који вози

20 ч

0
Анита Станојловић у Елити

Сцена

Хаос у Елити, Анита доживјела нервни слом због Луке, па почела да урла

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

22

Раул Гонзалес нови тренер Партизана

17

05

Мајка и кћерка погинуле у стравичној несрећи код Шапца!

17

03

Има 28 година, троје д‌јеце и кредит: Смислио је начин да заради и прехрани породицу, а купци му долазе чим изнесе робу

16

59

Трамп лансирао бомбу на друштвеним мрежама, ударац премијеру Велике Британије

16

56

"Дјевојка са крилима" напустила болницу након губитка бебе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner