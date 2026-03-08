Букти рат на естради због отказивања концерта Тонија Цетинског

Аутор:АТВ
Тони Цетински отказао је концерт у новосадској дворани Спенс.
Tony Цетински је неколико сати прије концерта у недјељу у дворани "Спенес" у Новом Саду поручио како се налази пред једном од тежих одлука у каријери те је затражио мишљење публике о томе треба ли наступити, због ратних успомена које та дворана носи.
Он је рекао да је посљедњих дана чуо свједочанства о људима - цивилима, женама, дјеци и браниоцима који су у тој дворани пролазили тешке тренутке током ратних деведесетих.
Његова објава услиједила је након апела удружења хрватских бранитеља, логораша и страдалника Домовинског рата, који су у петак позвали хрватске музичаре да откажу или премјесте концерте у дворани Спенс. Удружења су на конференцији за новинаре у Загребу истакла како је та дворана, након Вуковара 1991. године, служила као логор за хрватске бранитеље и цивиле.
"Изузетно нам је жао што ће многобројна публика и обожаваоци Тонија Цетинског остати ускраћени за музички спектакл. Умјесто да ово буде ноћ за памћење, сви који су се радовали сусрету с музичарем, мораће да се задовоље овом информацијом", саопштили су из Спенса.
У управи дворане додали су:
"Још једном, умјесто љубави, пријатељства, спорта и младости, у први план избила је злонамјерност оних који су проузроковали овакву одлуку".
Његова одлука изазвала је бројне реакције у Србији, а огласила се и пјевачица Јелена Карлеуша.
"Вријеме је да као народ почнемо да волимо и цијенимо и себе и нашу земљу Србију! Док се понашамо као крпа коју свако може јавно понижавати, овакве ствари ће се дешавати", поручила је Карлеуша за Телеграф.
Додала је и: „Дозволили смо да појединци попут Северине и Тонија блате Србију и српског предсједника износећи лажи и будалаштине, док српски народ купује карте за њихове концерте. Огромна штета је учињена и вријеме је да се народ освијести.“
Шокирана је и Слађа Алегро која је подсјетила даје Цетински тамо већ наступао.
"Сад сам хтјела да питам, колико се сјећам он је тамо већ наступао? Надам се да то није био разлог, заиста - рекла је Слађа Алегро зачуђено и додала:
"Онда је то ужасно. Увијек овако када су неки потреси разноразни, ми тражимо вас за разлог да се за нешто закачимо, да бисмо се мало свађали, али у принципу, не знам да ли су људи свјесни да нам то други раде заправо, да стварају ту тензију. Мени је то бесмислено, после толико година и толико свега што је прошло и данас у 2026. да се деси тако нешто" истакла је Слађа Алегро за Телеграф.
Продао 3.500 карата
Према сазнањима портала Телеграф, Тони Цетински је продао тек 3.500 карата за концерт.
Како су им званично саопштили из Управе, иако су очекивали да Цетински у Спенсу прода минимум 6.000 карата, иако је концертни капацитет значајно већи, то се није догодило.
Тони је до данас, тачније до јутрос, Тони успео да прода 3.500 карата.
Неколико дана пред одржавање концерта Тонија Цетинског у Новом Саду, на Фејсбук страницама појавиле су се скандалозне тврдње да су након агресије ЈНА на Вуковар, у Спенс у Новом Саду "довођени људи и да су ту испитивани, мучени и просљеђивани даље у логоре на територији Србије који су били намијењени Хрватима".
Иако је реч о непровјереним тврдњама, хрватски пјевач Тони Цетински је донио одлуку да откаже концерт.
Да све буде још горе, Тони је у Спенсу раније већ пјевао и то у неколико наврата
