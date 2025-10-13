Потврђена оптужница против Тонија Цетинског због куповине лажних Ковид потврда

13.10.2025
18:26
Коментари:0
Тони Цетински, познати пјевач, ускоро би могао сјести на оптуженичку клупу и то због куповине лажних КОВИД потврда.
Оптужно вијеће загребачког Жупанијског суда потврдило је оптужницу против њега и још 16 људи које УСКОК терети за куповину лажних ковид потврда.
Ријеч је о предмету у којем је укупно почетком 2023. у више оптужница било оптужено 240 особа, али више од 200 их је признало кривицу и нагодило се с УСКОК-ом те су осуђени углавном на условне или новчане казне, преноси Вечерњи.
Тони Цетински је након што је прије коју годину покренута истрага у тој причи, јавно тврдио да ковид потврду није ни купио ни желио.
''Свакодневно су ми људи нудили да ми набаве потврду, али ја то никад нисам прихватио. И те оптужене људе, који су их израђивали, уопште не познајем. Нажалост, систем је притискао на разне начине око цијепљења па не чуди да су се људи сналазили како би уопште могли функционирати. И брзо се то заборавља'', казао је својевремено Цетински.
Иако је у то вријеме чак јавно и негирао да је ријеч о њему, УСКОК је утврдио другачије, па је Цетински завршио међу 240 оптужених који су се теретили за куповину лажних ковид потврда, а он се током истраге бранио ћутањем.
Према оптужницама, мозак операције трговине са КОВИД потврдама била је Петра Марковић (раније Румиха) која је била медицинска сестра запослена у Дома здравља Запад – Загреб. И она је одавно признала кривицу те је на основу нагодбе и осуђена на дјелимичну условну казну од двије и по године затвора. Од изречене казне иза решетака мора провести годину дана, а преосталих годину и по дана затвора јој се мијења условном казаном уз рок кушње од пет година. Била јој је изречена и новчана казну од 15.000 евра те јој је одузето 22.600 евра.
УСКОК ју је теретио да је била на челу злочиначког удружења које је од септембра до новембра 2021.,у склопу којег су људи који нису били вакцинисани те који нису имали право на дигиталну ковид потврду, давали мито посредницима, а они би новац прослиједили Петри Румихи која би потом у информациони систем Министарства здравства неосновано уписала да су окривљени вакцинисани, на основу чега су потом неосновано добијали ЕУ дигиталне ковид потврде.
