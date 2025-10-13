Цијена злата достигла нови историјски рекорд

Извор:
Агенције
13.10.2025
18:24
Коментари:0
Цијена злата достигла је данас нови рекорд и на њујоршкој берзи Комекс премашила 4.100 долара за унцу.
Према подацима са берзе, цијена унце злата је у једном тренутку износила 4.102 долара, а након тога је благо пала на 4.094 долара по унци.
Раст цијене злата дјелимично је подржан и повећаним улагањем у златне фондове, наводи "Фајненшел тајмс".
Глобални инвеститори у септембру су уложили 15,5 милијарди долара у ове фондове, што је друго највеће мјесечно улагање у историји.
Потражња за сигурним инвестицијама као што је злато и даље је висока због глобалне економске несигурности и инфлаторних притисака.
Блумберг оцјењује да су цијене злата од почетка године порасле за више од 50 одсто.
Злато се традиционално сматра сигурним уточиштем за капитал, па овако снажан раст цијена често прати период несигурности на финансијским тржиштима.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму