Ко су добитници Нобелове награде за економију

13.10.2025

15:46

Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Добитници Нобелове награде за економију за 2025. су Џоел Мокир, Филип Агион и Питер Хауит, за допринос разумијевању иновација које покрећу економски раст, саопштила је шведска академија наука.

Према образложењу Академије, они су награђени због теорије одрживог раста кроз креативну деструкцију.

"Још увијек сам без ријечи", рекао је Агион на конференцији за новинаре телефоном у првој реакцији након што је обавијештен о својој награди.

Владимир Путин 1

Свијет

Путин коментарисао Нобела и приједлог Зеленског: Смијешно

Мокир ће узети половину награде од 11 милиона шведских круна (1,2 милиона долара), док ће Агион и Хауит подијелити остатак, преноси Блумберг.

Награда, формално позната као награда Шведске народне банке за економске науке у знак сјећања на Алфреда Нобела, установљена је 1968. године од стране Шведске централне банке.

Нобелова награда

Свијет

Познат добитник Нобелове награде за мир!

Она допуњује годишње награде за достигнућа у физици, хемији, медицини, књижевности и мировним напорима, које су установљене тестаментом Алфреда Нобела - шведског проналазача динамита који је умро 1896. године, преноси РТ Балкан.

