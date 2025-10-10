Огласила се Бијела кућа након што Трамп није добио Нобелову награду за мир

Извор:
Телеграф
10.10.2025
14:08
Бијела кућа критиковала је одлуку Нобеловог комитета да награду за мир додјели венецуеланској опозиционој лидерки Марији Корини Мачадо, умјесто председнику Сједињених Америчких Држава Доналду Трампу.
Портпарол Бијеле куће Стивен Чеунг навео је на платформи Икс да ће Трамп наставити да склапа мировне споразуме, окончава ратове и спасава животе, истичући његову хуманитарну посвећеност и "снагу воље која помера планине".
Чеунг је додао да је Нобелов комитет "ставио политику изнад мира".
Нобелов комитет је награду додјелио Мачадо, истичући њен рад као "храброг браниоца слободе" у борби против ауторитарног режима у Венецуели.
Иако амерички предсједник није званично коментарисао одлуку Нобеловог комитета, на свом налогу "Truth Social" објавио је три видеа у којима његове присталице прослављају споразум из Газе.
(телеграф)
