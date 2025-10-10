Мушкарца од 272 килограма помоћу крана изнијели из куће

10.10.2025
Хитна интервенција одвијала се у West Palm Beach-у на Флориди када су спасиоци морали употријебити дизалицу и камион како би извукли мушкарца тешког чак 272 килограма из његовог дома.
Све се догодило након што је мушкарац доживио изненадну медицинску кризу, а због своје величине и здравственог стања није могао изаћи ни кроз врата нити се спустити низ степенице.
👍When you have to think big!— NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2025
Firefighters in Florida used a crane to lift a 600-pound man from the second floor to provide him with medical assistance. pic.twitter.com/wUCBzcSIJF
Како би га безбједно извели из стана, ватрогасци су били присиљени да изрежу дио зида и балконске ограде, а потом су мушкарца пажљиво поставили на посебно ојачану палету обложену јастуцима, преноси Н1.
Уз помоћ крана спуштен је на тло, гдје га је чекала екипа хитне помоћи спремна за транспорт у болницу.
У акцији спашавања учествовало је више од десет спасилаца, а цијела операција одвијала се под будним оком комшија, од којих је један снимио догађај и објавио га на Инстаграму.
Снимак се убрзо проширио друштвеним мрежама те су многи изразили забринутост и саосјећање према несретном мушкарцу.
