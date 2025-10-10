Logo

10.10.2025

13:09

Мушкарца од 272 килограма помоћу крана изнијели из куће
Фото: X/@nexta_tv/screenshot

Хитна интервенција одвијала се у West Palm Beach-у на Флориди када су спасиоци морали употријебити дизалицу и камион како би извукли мушкарца тешког чак 272 килограма из његовог дома.

Све се догодило након што је мушкарац доживио изненадну медицинску кризу, а због своје величине и здравственог стања није могао изаћи ни кроз врата нити се спустити низ степенице.

Како би га безбједно извели из стана, ватрогасци су били присиљени да изрежу дио зида и балконске ограде, а потом су мушкарца пажљиво поставили на посебно ојачану палету обложену јастуцима, преноси Н1.

Уз помоћ крана спуштен је на тло, гдје га је чекала екипа хитне помоћи спремна за транспорт у болницу.

У акцији спашавања учествовало је више од десет спасилаца, а цијела операција одвијала се под будним оком комшија, од којих је један снимио догађај и објавио га на Инстаграму.

Савјети

Неочекивани кривци за додатне килограме

Снимак се убрзо проширио друштвеним мрежама те су многи изразили забринутост и саосјећање према несретном мушкарцу.

Тагови:

Florida

muškarac

