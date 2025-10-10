Бивши робијаш потпуно преокренуо свој живот: Данас се бави моделингом, а овако је изгледало његово дјетињство

10.10.2025
Човјек који је стекао свјетску славу као ''најзгоднији осуђеник“ признао је да је посљедњих неколико година био у добровољном целибату. Данас, са 41 годином, његови приоритети су се промијенили. Током премијере филма Дач III: Међународни гангстер овог љета, Џереми Микс је открио да живи у целибату скоро три године.
На питање шта га највише узбуђује, одговорио је да је потпуно фокусиран на себе.
''Немам дјевојку. У целибату сам скоро три године“, рекао је, додајући да то ради јер жели да ''га ништа не омета“. Након што је јавност сазнала за његову одлуку о целибату, друштвене мреже су брујале од коментара. ''Браво за њега. То је много самоконтроле, посебно када си згодан“, написала је једна особа. Други су хвалили његову промјену начина живота, док су неки били цинични: ''Ови момци годинама трче по улицама, а онда се уморе и желе да промовишу самачки живот и постану учитељи.“
Микс се развео од своје супруге Мелисе Микс 2018. године након десет година брака. Пар има сина заједно, а њихова веза је била осуђена на пропаст због његове афере са британском насљедницом Клое Грин, која му је исте године родила сина. Иако је 2024. године потврдио да је самац, успио је да изгради добар однос и са бившом супругом и са Грин. ''Сви заједно одгајамо дјецу. Оне су невјероватне мајке“, рекао је.
Све је почело 2014. године, када је полицијска управа Стоктона објавила његову фотографију на Фејсбуку након хапшења. Његове плаве очи и високе јагодице одмах су привукле пажњу јавности, и док се суочавао са оптужбама за посједовање оружја и чланство у банди, стекао је хиљаде обожавалаца. Мало ко је тада могао да замисли да ће му фотографија отворити врата славе.
Након пуштања из затвора, Микс је ушао у свијет моде, шетајући пистама познатих дизајнера као што су Филип Плејн и Томи Хилфигер, и постајући филмска звијезда. Такође је добио вишемилионски уговор у модној индустрији, као и прилику да покрене сопствени бренд.
Након што је његова полицијска фотографија постала вирална на интернету и донијела му титулу ''најзгоднијег осуђеника на свијету“, Џереми Микс је прешао невјероватан пут од хапшења прије више од деценије до статуса модне иконе. Његова прича је једна од најнеобичнијих трансформација у свијету славних.
Све је почело 2014. године када је полицијска управа Стоктона објавила његову фотографију са хапшења на Фејсбуку. Његове продорне плаве очи и савршена структура лица учинили су га преко ноћи виралном сензацијом. Фотографија је прикупила десетине хиљада лајкова и коментара, а Микс је постао звијезда док је још био иза решетака.
У то вријеме, мало ко је могао да замисли да ће човјек који се суочава са оптужбама за посједовање оружја једног дана ходати пистом за дизајнере попут Филипа Плејна и Томија Хилфигера, глумити у филмовима и потписивати вишемилионске уговоре.
Прије него што је постао познат, Миксов живот је био далеко од гламурозног. Одрастао је у тешким околностима, о чему је отворено говорио у подкасту из 2019. године под називом ''What's Your Water“.
''Оба моја родитеља су били хероински зависници. Био сам беба рођена са хероинском зависношћу... Моје дјетињство је било веома мрачно. Мој отац је починио убиство када сам имао девет мјесеци и убио је најбољу пријатељицу моје мајке“, рекао је тада.
Након што је провео више од деценије у затвору због злочина, укључујући крађу и фалсификовање, хапшење 2014. године донело му је 27-месечну затворску казну. Али када је пуштен 2016. године, све се промијенило.
Данас, са 41 годином, Микс је готово непрепознатљив.
И даље има упечатљив изглед, али је сада углађен и дио свијета високе моде и забаве. Након потписивања уговора са Вајт Крос Менаџментом, рекао је за АБЦ: ''Налазим се на мјесту гдје могу да издржавам своју породицу и заиста промијеним свој живот.“ И управо то је и урадио.
Од пуштања на слободу, шетао је пистама широм свијета, појавио се у неколико филмова, укључујући „Тригер“, „Тајно друштво“ и „Верни игри 2 и 3“, и потписао је уговор од 15 милиона долара са Фешн Концепт ГмбХ за покретање сопствене модне линије.
Додао је титулу аутора својој биографији 2024. године, објављивањем своје аутобиографије „Узорни грађанин: Аутобиографија Џеремија Микса“. „Налазим се у тачки свог живота гдје сам изузетно рањив и желим да испричам своју причу, цијелу своју причу, и надам се да се људи могу поистовијетити са њом“, рекао је на објављивању књиге.
Далеко од рефлектора, Микс је отац два сина: Џеремија млађег са бившом супругом Мелисом и Џејдена са насљедницом Топшопа Клое Грин, са којом је био у вези две године. Прошле године је потврдио да је самац, рекавши за часопис People: ''Самац сам. Покушавам да се фокусирам на себе.“
