Полицајац пуцао и пријетио бившој: Нас ћу убити и оставити свједока!

Аутор:Огњен Матавуљ
10.10.2025
12:09
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву подигло је оптужницу против суспендованог полицајца Радомира Самарџића због напада на бившу дјевојку Душицу Шевкушић којој је, пуцајући из службеног пиштоља, пријетио убиством!
Самарџић је оптужен за кривична дјела изазивање опште опасности, угрожавање сигурности и тјелесна повреда. На терет му се ставља да је 6. априла око 2.10 часова, у близини маркета ”Зворничанка” у Светосавској улици у Власеници, пришао ”аудију А6” у којем је била његова бивша дјевојка Душица Шевкушић, такође радница МУП-а РС, и њена пријатељица М.А.
”Чим је возач А.М. изашао из возила, које је било упаљено, оптужени је, без његове дозволе, наоружан пиштољем сјео на мјесто возача док су у њему биле Д.Ш. на мјесту сувозача и М.А. на задњем сједишту. По уласку у возило пиштољем је у главу ударио Д.Ш, те возилом кренуо према ОШ ”Вук Караџић”, наводи се у оптужници.
Појашњава се да је Самарџић током вожње руком у главу ударио и М.А. и наставио да вози у правцу мјеста Бакићи гдје је, из возила у покрету, испалио два хица из службеног пиштоља ”РС9 Вампир”, калибра 9 mm, који је носио са собом иако није био на дужности.
”Доласком у Бакиће преко инстаграм профила је позвао возача А.М. да дође на ту локацију, гдје се паркирао поред сеоског пута. Након доласка А.М. у више наврата је пријетио да ће из пиштоља, који је држао у руци, убити А.М, Д.Ш, а потом и себе, а да ће М.А. оставити у животу као свједока. Из пиштоља је испалио још три хица у ваздух након чега га је патрола полиције ПС Власеница затекла на лицу мјеста и ухапсила”, наводи се у оптужници.
Уколико се докаже кривица суспендованом полицајцу пријети казна од шест мјесеци до пет година затвора.
Оптужницу је 7. октобра потврдио Основни суд у Власеници и у наредном периоду биће заказано рочиште за изјашњење о кривици.
Најновије
Најчитаније
14
25
14
23
14
22
14
20
14
11
Тренутно на програму