Преминуо тинеџер (16) који је мотором ударио у џип посланика

10.10.2025
07:40
Коментари:0
Шеснаестогодишњи дјечак који је задобио тешке повреде у саобраћајној несрећи која се догодила 14. септембра у селу Марино, општина Илинден, у којој је учествовао џип посланика из Левице, Сашка Јанчева, преминуо је, објавио је Канал 5.
До несреће је дошло између путничког возила марке "Хјундаи Туксон", којим је управљао 36-годишњи С.Ј. из Ђевђелије, и мопеда којим је управљао 16-годишњак из села Идризово, регион Скопља.
У судару су тешко повријеђени млади возач и његов тринаестогодишњи сапутник из насеља Илинден, који су превезени у Клинички комплекс Мајка Тереза. Нажалост, упркос напорима љекара, шеснаестогодишњак је подлегао повредама.
Свијет
Први снимци снажног земљотреса на Филипинима: Могући таласи до 3 МЕТРА, стижу у наредна 2 сата
Возач џипа, С.Ј., и његов двадесетпетогодишњи сапутник из Вевчана задобили су лакше повреде, које су потврђене у Градској општој болници „Свети Наум Охридски“.
Полиција спроводи истрагу како би утврдила узроке несреће.
(канал5)
Занимљивости
2 ч0
Свијет
2 ч0
Друштво
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
10
08
10
01
09
54
09
54
09
53
Тренутно на програму