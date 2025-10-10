Logo

Преминуо тинеџер (16) који је мотором ударио у џип посланика

10.10.2025

07:40

Фото: АТВ

Шеснаестогодишњи дјечак који је задобио тешке повреде у саобраћајној несрећи која се догодила 14. септембра у селу Марино, општина Илинден, у којој је учествовао џип посланика из Левице, Сашка Јанчева, преминуо је, објавио је Канал 5.

До несреће је дошло између путничког возила марке "Хјундаи Туксон", којим је управљао 36-годишњи С.Ј. из Ђевђелије, и мопеда којим је управљао 16-годишњак из села Идризово, регион Скопља.

У судару су тешко повријеђени млади возач и његов тринаестогодишњи сапутник из насеља Илинден, који су превезени у Клинички комплекс Мајка Тереза. Нажалост, упркос напорима љекара, шеснаестогодишњак је подлегао повредама.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Свијет

Први снимци снажног земљотреса на Филипинима: Могући таласи до 3 МЕТРА, стижу у наредна 2 сата

Возач џипа, С.Ј., и његов двадесетпетогодишњи сапутник из Вевчана задобили су лакше повреде, које су потврђене у Градској општој болници „Свети Наум Охридски“.

Полиција спроводи истрагу како би утврдила узроке несреће.

(канал5)

