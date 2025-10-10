Европска комисија ће истражити наводе о Мађарском шпијунирању

Извор:
СРНА
10.10.2025
07:26
Коментари:0
Европска комисија ће основати интерну групу за испитивање навода да је Мађарска шпијунирала европске институције, рекао је неименовани портпарол Комисије.
Наводи су изнесени након заједничке истраге мађарске непрофитне истраживачке новинарске групе "Директ 36" и новина, укључујући белгијски "Де тијд" и њемачки "Шпигл".
"Комисија је примила к знању све данашње извјештаје, према којима је било шпијунских операција које је спровела мађарска обавјештајна служба против ЕУ и чланова њеног особља. Комисија такве наводе схвата веома озбиљно", рекао је портпарол.
Он је додао да ће Комисија основати интерну групу за испитивање ових навода.
