Европска комисија ће истражити наводе о Мађарском шпијунирању

Извор:

СРНА

10.10.2025

07:26

Европска комисија ће истражити наводе о Мађарском шпијунирању
Фото: Oscar M/Pexels

Европска комисија ће основати интерну групу за испитивање навода да је Мађарска шпијунирала европске институције, рекао је неименовани портпарол Комисије.

Наводи су изнесени након заједничке истраге мађарске непрофитне истраживачке новинарске групе "Директ 36" и новина, укључујући белгијски "Де тијд" и њемачки "Шпигл".

Породица

Друштво

Старим, ко ће да брине о мени када не будем могла да ходам? Муж није заинтересован

"Комисија је примила к знању све данашње извјештаје, према којима је било шпијунских операција које је спровела мађарска обавјештајна служба против ЕУ и чланова њеног особља. Комисија такве наводе схвата веома озбиљно", рекао је портпарол.

Он је додао да ће Комисија основати интерну групу за испитивање ових навода.

Тагови:

Мађарска

Европа

špijuniranje

