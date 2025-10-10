Трамп предложио да се Шпанија избаци из НАТО

10.10.2025
07:02
Коментари:0
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп данас је предложио да НАТО размотри избацивање Шпаније јер заостаје за другим чланицама у издвајањима за војску.
Чланице савеза који највише финансира САД у јуну су пристале знатно повећати војна издвајање, на пет одсто бруто домаћег производа. Тиме је уважен Трампов захтјев да европске чланице више троше на властиту обрану.
Али шпански је премијер Педро Санчез тада рекао да се неће обвезати на циљ од пет одсто, назвавши га "неспојивим с нашом социјалном државом и визијом свијета".
На састанку у Овалном кабинету са званичником друге најновије чланице НАТО-а, финским предсједником Александером Стабом, Трамп је рекао да европски званичници морају наговорити Шпанију да појача своје обавезе према савезу.
"Мораћете почети разговарати са Шпанијом", рекао је Трамп. "Морате их назвати и сазнати зашто забушавају."
"Немају оправдања да то не учине, али то је у реду. Искрено, можда бисте их требали избацити из НАТО-а", додао је амерички предсједник.
Шпанија се придружила Сјеверноатлантском савезу 1982. године. Западни савез с циљем заједничке одбране и одвраћања у којему су 32 земље.
(Индекс)
Најновије
Најчитаније
10
08
10
01
09
54
09
54
09
53
Тренутно на програму