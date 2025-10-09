Трамп: Ослобађање талаца из Газе наредне седмице

Извор:
Предсједник Доналд Трамп изјавио је да би таоци из Газе требало да буду пуштени у понедјељак или уторак, 13. или 14. октобра и да се нада да ће присуствовати церемонији потписивања у Египту.
Трамп је отворио састанак кабинета у Бијелој кући како би разговарао о споразуму постигнутом јуче, према којем ће израелски таоци које држе милитанти Хамаса бити пуштени у оквиру прве фазе ширег плана за Газу.
Он је изразио увјерење да ће то довести до "трајног мира".
