Logo

Трамп: Ослобађање талаца из Газе наредне седмице

Извор:

СРНА

09.10.2025

20:48

Коментари:

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник Доналд Трамп изјавио је да би таоци из Газе требало да буду пуштени у понедјељак или уторак, 13. или 14. октобра и да се нада да ће присуствовати церемонији потписивања у Египту.

Трамп је отворио састанак кабинета у Бијелој кући како би разговарао о споразуму постигнутом јуче, према којем ће израелски таоци које држе милитанти Хамаса бити пуштени у оквиру прве фазе ширег плана за Газу.

Он је изразио увјерење да ће то довести до "трајног мира".

Подијели:

Тагови:

Хамас

Доналд Трамп

Gaza

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лавров: Словачка и Мађарска не дозвољавају ЕУ да се претвори у "војну машину"

Свијет

Лавров: Словачка и Мађарска не дозвољавају ЕУ да се претвори у "војну машину"

31 мин

0
Ђокић за АТВ: Владајућа коалиција показала одговорност тиме што је подржала Карана

Република Српска

Ђокић за АТВ: Владајућа коалиција показала одговорност тиме што је подржала Карана

31 мин

0
Технике за смањење стреса без лијекова

Здравље

Технике за смањење стреса без лијекова

35 мин

0
Борац спреман за Зрињски, побједа у Подгорици подигла самопоуздање

Кошарка

Борац спреман за Зрињски, побједа у Подгорици подигла самопоуздање

47 мин

0

Више из рубрике

Лавров: Словачка и Мађарска не дозвољавају ЕУ да се претвори у "војну машину"

Свијет

Лавров: Словачка и Мађарска не дозвољавају ЕУ да се претвори у "војну машину"

31 мин

0
Белгијски премијер био мета терористичког напада?

Свијет

Белгијски премијер био мета терористичког напада?

49 мин

0
Стиже минус 25: Гаспром послао јасну поруку

Свијет

Стиже минус 25: Гаспром послао јасну поруку

2 ч

0
Непредвидљива је: Русија бацила нову бомбу на Украјину

Свијет

Непредвидљива је: Русија бацила нову бомбу на Украјину

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

59

Хамас прогласио "крај рата"

20

48

Трамп: Ослобађање талаца из Газе наредне седмице

20

37

Лавров: Словачка и Мађарска не дозвољавају ЕУ да се претвори у "војну машину"

20

37

Ђокић за АТВ: Владајућа коалиција показала одговорност тиме што је подржала Карана

20

33

Технике за смањење стреса без лијекова

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner