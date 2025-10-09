Logo

Технике за смањење стреса без лијекова

Глас Српске

09.10.2025

20:33

Технике за смањење стреса без лијекова
Фото: Pexels.com

У свијету у којем су темпо, очекивања и притисак свакодневнице непрестано високи, стрес више није повремена појава него готово стално стање. Иако краткотрајни стрес може бити користан јер подстиче мотивацију и фокус, хронични стрес има потпуно супротан ефекат: нарушава рад имуног система, подиже ризик од кардиоваскуларних болести, изазива несаницу и утиче на хормоналну равнотежу.

Према подацима Свјетске здравствене организације, чак 70% одраслих наводи да свакодневно осјећа посљедице стреса. Психолози истичу да није нужно посезати за лијековима – постоје природни начини да се организам умири, а тијело и ум врате у равнотежу. У наставку су представљене научно потврђене технике за смањење стреса које свако може примјењивати, без обзира на године или животне околности.

policija rotacija

Свијет

Белгијски премијер био мета терористичког напада?

Стрес се не јавља само у мислима – он се манифестује кроз цијело тијело. Убрзано дисање, напетост мишића, главобоље или пробавне сметње често су знак да је нервни систем преоптерећен. Управо зато, прва линија одбране су тјелесне технике које умирују физиолошки одговор на стрес и активирају парасимпатички нервни систем, познат као систем „одмора и опоравка“.

1. Дубоко дијафрагмално дисање

Ова метода, једноставна али изузетно ефикасна, користи се у клиничкој психологији и физиотерапији као прва помоћ у акутном стресу. Када дишемо плитко и брзо, тијело мисли да смо у опасности и појачава лучење кортизола. Код дијафрагмалног дисања удах траје четири секунде, задржавање четири, а издах шест. Истраживања са Станфорд Универзитета показала су да овакав ритам дисања смањује фреквенцију откуцаја срца и снижава крвни притисак у року од двије минуте.

2. Прогресивна мишићна релаксација (ПМР)

Технику је развио др. Едмунд Џојкобсон још 1930-их, а и данас је дио многих терапијских протокола. Идеја је једноставна – пролази се кроз све мишићне групе у тијелу, свака се напне на неколико секунди, а затим полако опусти. На тај начин мозак учи да препозна разлику између напетости и смирености, што смањује аутоматску физичку реакцију на стрес. Клиничка истраживања потврђују да редовна ПМР пракса смањује ниво хормона стреса и побољшава квалитет сна.

3. Умјерена физичка активност

Редовно кретање доказано побољшава психофизичку отпорност. Већ 20 минута лаганог ходања дневно повећава лучење ендорфина – хормона среће – и снижава ниво адреналина. Према студији, физичка активност помаже тијелу да се „ресетује“ након стресне ситуације, нарочито ако се практикује у природи.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Друштво

На овим пумпама можете плаћати само готовином и посебним картицама

Стрес не зависи само од онога што се дешава споља, већ и од тога како ми тумачимо догађаје. Наше мисли, увјерења и емоционалне реакције често су извор притиска. Зато су менталне технике за смањење стреса усмјерене на промјену унутрашњих образаца који одржавају напетост.

4. Свјесна присутност

Ова пракса, данас широко кориштена у психологији и медицини, помаже да се пажња усмјери на садашњи тренутак без осуђивања мисли и осјећања. Редовна медитација, показала је Харвардова студија из 2011., смањује активност амигдале – центра за страх у мозгу – и повећава густину сиве масе у регијама одговорним за саморегулацију и емпатију. Већ пет минута свјесног дисања дневно може донијети примјетно олакшање.

5. Когнитивно преусмјеравање

Ова метода, која се користи у когнитивно-бихевиоралној терапији (ЦБТ), подразумијева свјесну промјену начина на који тумачимо стресне ситуације. Умјесто мисли „Не могу ово поднијети“, покушај рећи „Ово је тешко, али пролазно“. Такво преусмјеравање смањује осјећај беспомоћности и враћа осјећај контроле. Клиничка испитивања показују да је ЦБТ једна од најефикаснијих психолошких интервенција за хронични стрес и анксиозност.

Стручни поглед: Важност раног реаговања

Хронични стрес није само емоционални проблем – он мијења и физиологију организма. Дуготрајно лучење кортизола слаби имунитет, убрзава старење ћелија и повећава ризик од метаболичких болести. Неуролошка истраживања потврђују да дуготрајан стрес може промијенити структуру мозга, посебно у регијама које контролишу пажњу и емоције.

Зато стручњаци истичу да рано препознавање и примјена природних техника може спријечити озбиљније посљедице. Психотерапеуткиња др. Сусан Алберс савјетује:

„Кључ је у досљедности. Стрес се не може уклонити, али се може научити контролисати кроз свакодневне мале навике које враћају равнотежу између тијела и ума.“

Јабуке

Економија

Зашто су јабуке у Српској скупље од егзотичног воћа?

Примјена ових техника за смањење стреса не захтијева посебну опрему, лијекове ни дуготрајне третмане – само спремност да себи посветиш неколико минута дневно. Дубоко дисање, свјесна присутност и промјена начина размишљања нису само помоћне методе, већ доказано ефикасни алати за заштиту менталног и физичког здравља.

Ако стрес траје дуже вријеме или почне озбиљно нарушавати свакодневни живот, разговор са психологом или терапеутом није знак слабости, већ први корак ка равнотежи и унутрашњем миру, пише Глас.

