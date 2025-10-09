Радован Вишковић открио да ускоро добија нови посао и обавезу

Говорећи о својим мандатима на мјесту предсједника Владе Српске, Вишковић је рекао да је често био у позицији да се од њега и Владе очекује да раде нешто што није у њиховој надлежности.

"Напросто, такав је живот, такав је тај позив, да сте често одговорни за ствари на које не можете утицати даље, које уопште нису на нивоу Владе Републике Српске, нису ингеренције Владе, али одговорност јесте. Кад помињете пореску политику, кад помињете разне одлуке, често је било примједби - више кориштења домаћих роба, услуга, забрана увоза, рецимо у сезони воћа, поврћа", рекао је Вишковић и појаснио:

"То су неке ствари - да би се омогућило да наши пољопривредни произвођачи пласирају своје производе. Или меса, прерађевина, и тако даље. Сад бих могао о томе причати вјероватно 24 сата, али напросто то нису биле одлуке које можете донијети на нивоу Владе, а наши људи су тражили да се рјешава то питање. Па на крају имамо и питање аутопревозника у БиХ, па у контексту тога и аутопревозника Републике Српске - сви ти њихови захтјеви, или 90 одсто њихових захтјева, су на нивоу БиХ. И онда сам често у јавности говорио: некад завидим предсједницима влада суверених земаља - значи, ако одговарате, онда имате и механизме доношења одлука, и онда на неки начин јесте криви или нисте криви. А овдје у БиХ често будете криви за нешто што напросто ви не можете ријешити. Тако да, седам година на челу Владе Републике Српске - ипак је то најдужи премијерски мандат у континуитету - и на то сам поносан".

Открио је и да је поносан на чињеницу да није "отишао са чела Владе зато што је био притиснут штрајковима или неким незадовољством наших грађана, него напросто у договору са предсједником Републике".

"И послије избора из 2022. године у суштини је било речено да остајем на позицији премијера неке још двије године. Ето, ја сам игром случаја остао и три године, и све у свему отишао сам као побједник, под знацима навода. Видите шта се дешава у једној моћној Француској - премијер подноси оставку послије 27 дана и рекао је једну чињеницу коју често предсједници влада не могу или немају тај луксуз да кажу, а он је рекао - да се политичке партије понашају као да су они апсолутни владари у скупштинама и испостављају неке захтјеве према самом предсједнику владе који често буду погрешни, али ви не можете утицати на то. Често у јавности говорим: ниједан премијер у суштини не бира владу, него саставља владу - и то је веома велика разлика између та два термина. Једно је бирати, а друго је састављати од онога што добијате", каже Вишковић у интервјуу за портал "Инфо Бијељина".

Каже да је током мандата свашта читао о себи, али када је видио ко то пише, било му је све јасно.

"Прије свега могу да воле, да не воле, да критикују, да називају погрдним именима - свашта сам прочитао о себи и често поставим питање: јесам ли то ја? Јесам ли ја тај о коме неко пише? Али онда кад размислим и видим ко то пише, онда ми буде све јасно. Јер данас је, ето, ту мобилни телефон - не треба вам ни камера, не треба вам ни редакција, не треба вам ни телевизија, не требају вам ни уредници, ништа. Ви сте као неки новинар: имате опрему, сликате, снимите, имате портал, објавите, критикујете - а онда они наручени у тим коментарима бљују ватру, утркују се ко ће изговорити неку погрднију ријеч, и тако даље и тако даље. Али, то више говори о њима. Ја сам научио у животу да радим и иза мене говоре дјела. Ја сам дошао из једног малог мјеста, Саобраћајни факултет у Сарајеву завршио у року и као један од најбољих студената остао као асистент на том факултету, а да нисам имао позадину ни политике, ни породице, ни утицајних родитеља... Него, једноставно тај мој резултат, тај мој рад ме квалификовао за то радно мјесто. Био сам асистент на три најважнија предмета која се изучавају на Саобраћајном факултету, а то су испитивање и одржавање моторних возила, друмска превозна средства и експлоатација моторних возила. Значи, у суштини, ко положи та три испита, он је завршио Саобраћајни факултет. Послије тога, годинама радим на Саобраћајном факултету у Добоју. Радио сам и цијело вријеме мандата, радим и данас", рекао је Вишковић.

Потом је открио када ће добити ново звање.

"И негдје половином идуће године бићу биран у звање редовног професора, а сада сам у звању ванредног професора. Ја сам докторирао на Саобраћајном факултету у Добоју. Био сам уписао магистарске и докторске студије на Саобраћајном факултету у Београду. Међутим, због свих дешавања у БиХ деведесетих година, у том периоду сам морао направити паузу скоро пет година. Онда сам то послије наставио овамо, а не у Београду. У суштини, све сам радио на државним факултетима, никад ништа на приватним. И ја сам један од посљедњих 'мохиканаца' на овим просторима који даје предност државним факултетима, без обзира што поштујем и приватне факултете - али разлика је, како кажу, драстична. Тако да има неких ствари које често ја себи кажем - да ли сам ја рођен у неко погрешно вријеме, да ли ја неке ствари сагледавам другачије", наглашава Вишковић.

Сматра да је једна од замјерки током обављања функције премијера била то што није желио да "слика".

"Ја сам од људи који поштују породицу, знање, оне наше вриједности: од крсне славе, породице, до цркве, до свих наших обичаја. А никад нећу потрчати први тамо негдје да се сликам, то је можда и била нека замјерка која ми је изговарана у периоду док сам био предсједник Владе - зашто се нисам медијски још више експонирао, у смислу 'водите камермана и код фризера', 'водите камермана и кад купујете у радњи', и тако даље. Не, ја то нисам желио и не желим ни данас. Док сам био предсједник Владе, свјестан сам био те чињенице и амнестирао сам моје људе из службе обезбјеђења - да је то моја одговорност, не њихова. Ја сам знао сам сјести у кола, доћи међу пар хиљада људи", испричао је бивши премијер.

Открива и какве су реакције биле када је јео ћевапе на Башчаршији.

"Ако вам кажем да сам као предсједник Владе ишао у Сарајево на Башчаршију и да нисам имао ни један једини проблем - да једноставно уђем тамо у ћевабџиницу и наручим ћевапе и сједнем. Пола људи ме гледа као ванземаљца, пола људи не вјерује да сам то ја. Па оно - ова ми је фаца позната, али немогуће да је то он - јер како ће ући, а да прије њега не улази, не знам ни ја, пар људи, и тако даље, иза њега, око њега… Не, ја сам живио свој живот, нисам се никада одрекао својих пријатеља. Они пријатељи што су ми били и у периоду прије, ево и данас послије, то су и данас моји пријатељи", испричао је и додао:

"Тако да, то тапшање по леђима док сте на некој функцији - мени то ништа не значи. Знао сам ја и тада да је то лажно, да је то додворавање, да је то привремено. Ја живим свој живот, увијек ћу га живјети на такав начин. Можда некоме то смета, некоме не смета. Могу да кажу: „Знате, није сељак по мјесту рођења“, „није неко глуп“. Ако сам рођен у великом граду, нисам сад нешто изнад некога. Извините, хајмо се мало вратити па видјети гдје су рођени разни српски великани - и многи европски и свјетски великани, па ћете видјети да нису то баш увијек пријестонице, како неко мисли. Тако да, живот је пред нама и оно што сте ви поставили као питање - дјела у суштини треба да говоре о човјеку".

Најавио је наставак важних пројеката у Аутопутевима.

"Поново кажем - могу да ме оспоравају, могу да измишљају разне приче, али ево, данас сам на тој позицији да наставим реализацију неких започетих пројеката. Захваљујући предсједнику Републике, господину Милораду Додику, и предсједнику Србије Александру Вучићу, ми смо покренули ту иницијативу за коју ја живим и данас - да повежемо Београд и Бањалуку аутопутем преко територије Републике Српске. И ми смо на добром путу да то урадимо. Остаје још на неки начин непокривена дионица од Добоја до Вукосавља - остало је, у суштини, у фази уговарања и извођења. Имамо изграђену дионицу од Бањалуке до Добоја, а ако већ хоћемо - и до Градишке од Бањалуке. Тако да, изградити аутопут није нешто што се завршава у једном мандату и у пар година. Има ту милион проблема - пројектовање, изградња, обезбиједити инвестицију, обезбиједити финансирање, ријешити имовинско-правне односе, и тако даље", рекао је и додао:

"Сама градња, кад имате и новац и пројекат и све, траје од три до пет година за дионицу од, да не кажем, двадесетак километара. Тако да, некад људи буду мало нестрпљиви у смислу - „па кад ће бити завршено“. Поносан сам на многе те пројекте. Република Српска није имала озбиљнији пројекат у енергетици послије, ево - Бочац је овдје био негдје, али мањег капацитета. Задњи енергетски пројекат био је Вишеград, тамо 80-их година. У вријеме мог мандата кренули смо са изградњом Дабра, кренули смо са изградњом Бистрице, ради се и на Мрсову, радимо и на соларним електранама. То је нешто што је мало чак и узело неки замах, а није реално. Ми имамо скоро око двије хиљаде мегавата издатих концесија по питању солара, али ту не иде баш градња, није то баш толико занимљиво колико су многи људи потрчали према тој причи. То је занимљива прича за производне капацитете или рецимо домаћинства - да имате своју електричну енергију, па да набавите, поставите соларне панеле, итд. Оно што посебно хоћу да истакнем, и жао ми је што је то, по мени, неоправдано, мало направило застоја - а то је Бук Бијела, изградња хидроцентрале на горњем току Дрине, значи Бук Бијела, Фоча и Паунци, са Србијом".

Нагласио је да тај пројекат под хитно треба да крене у своју реализацију, јер Уставни суд Босне и Херцеговине, који је донио ту неку половичну одлуку, у суштини никад није забранио градњу.

"Требало би концесију да изда Комисија за концесије БиХ, не Републике Српске. Тамо постоје неки људи који примају плате, а никада никоме нису издали концесију. Направљен је застој у том дијелу", истакао је за поменути портал.