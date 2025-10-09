Logo

Кнежевић: ИРБ позива Станивуковића и Нинковића на састанак

Извор:

АТВ

09.10.2025

19:12

Коментари:

0
Кнежевић: ИРБ позива Станивуковића и Нинковића на састанак
Фото: АТВ

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБ), на челу са в.д.в директора Борисом Кнежевићем, хитно је позвала на састанак предсједника Скупштине града Бањалука Љубу Нинковића и градоначелника Драшка Станивуковића.

Позив на састанак је упућен због неизмирених обавеза јавног предузећа "Топлана" д.о.о. Бањалука.

Из ИРБ-а наглашавају да је укупан дуг који "Топлане" према овој финансијској институцији достигао износ од 8.270.244,51 КМ, те да је цјелокупан износ дуга доспио на наплату.

kanada hladnoca nevrijeme zimska oluja tanjugap

Свијет

Стиже минус 25: Гаспром послао јасну поруку

"У складу са законским овлаштењима и принципима одговорног управљања јавним средствима, ИРБ Републике Српске је покренула поступке извршења на непокретностима и рачунима овог предузећа", наводе из ИРБ-а.

Откривен циљ

Напомињу да је циљ састанка отворен дијалог са представницима Града Бањалука који треба да размотре могућности за рјешавање овог проблема, а како би се заштитили интереси грађана Бањалуке и осигурао континуитет рада "Топлане", с обзиром на њен значај за свакодневни живот и стандард становништва.

nis gasprom

Економија

Хрватска жели да купи НИС, стигао одговор из Србије

"С циљем конструктивног дијалога, ИРБ позива надлежне представнике Града да, сходно властитим распоредима, предложе термин састанка који ће бити одржан у сједишту ИРБ", закључују у ИРБ-у.

Тагови:

Љубо Нинковић

Драшко Станивуковић

IRB RS

Toplana

Бањалука

