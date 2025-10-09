Кнежевић: ИРБ позива Станивуковића и Нинковића на састанак

Извор:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБ), на челу са в.д.в директора Борисом Кнежевићем, хитно је позвала на састанак предсједника Скупштине града Бањалука Љубу Нинковића и градоначелника Драшка Станивуковића.
Позив на састанак је упућен због неизмирених обавеза јавног предузећа "Топлана" д.о.о. Бањалука.
Из ИРБ-а наглашавају да је укупан дуг који "Топлане" према овој финансијској институцији достигао износ од 8.270.244,51 КМ, те да је цјелокупан износ дуга доспио на наплату.
"У складу са законским овлаштењима и принципима одговорног управљања јавним средствима, ИРБ Републике Српске је покренула поступке извршења на непокретностима и рачунима овог предузећа", наводе из ИРБ-а.
Напомињу да је циљ састанка отворен дијалог са представницима Града Бањалука који треба да размотре могућности за рјешавање овог проблема, а како би се заштитили интереси грађана Бањалуке и осигурао континуитет рада "Топлане", с обзиром на њен значај за свакодневни живот и стандард становништва.
"С циљем конструктивног дијалога, ИРБ позива надлежне представнике Града да, сходно властитим распоредима, предложе термин састанка који ће бити одржан у сједишту ИРБ", закључују у ИРБ-у.
