Могућа поледица због ниске температуре

01.01.2026
09:44
Коментари:0
Проходност путева у Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ јутрос је задовољавајућа, а интензитет саобраћаја низак, из Ауто-мото савеза Српске возачима скрећу пажњу на могућу поледицу због ниске температуре посебно у вишим крајевима и савјетују опрезну вожњу и обавезно посједовање зимске опреме.
Из АМС напомињу да је до сутра до поноћи на снази забрана превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на територији Републике Српске, осим за превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета.
У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака. Саобраћај се одвија успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
Радови су у току и на мосту на граничном прелазу Рача због чега се вози једном коловозном траком наизмјенично од 7.00 до 17.00 часова.
Радови на магистралном путу Градишка-Бањалука, на дионици Брестовчина - Нова Топола, приведени су крају и пуштен је саобраћај, уз неопходан опрез због завршних радова и радника који се крећу крај пута.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина у току је постављање расвјете у тунелу "Сијерачке стијене", због чега је измијењен режим саобраћаја у тунелу.
Због извођења радова на уређењу раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.
Саобраћај се одвија једном саобраћајном траком на магистралном путу Саставци-Устипрача због оштећења моста.
На регионалном путу Разбој-Руданка, на локацији превој Љескове воде, због радова, саобраћај се за путничка возила одвија успорено, док се теретна возила преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.
Деминирања су акутелна у каменолому Хан Дервента на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта у општини Пале и у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта.
Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.
Саобраћај је у прекиду због клизишта на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док се магистралним путем Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи саобраћа отежано.
На регионалном путу Карановац-Кнежево у мјесту Љубачево због појаве клизишта саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара, као и на регионалном путу Прњавор-Укрина у мјесту Вијачани у дужини од 50 метара.
У ФБиХ на магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила тежа од 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.
Забрањен је превоз експлозивних материја на путевима у ФБиХ сутра до поноћи.
На граничним прелазима БиХ јутрос нема дужих задржавања.
Из АМС подсјећају да се, због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље ЕУ, могу очекивати дужа задржавања на прелазима.
