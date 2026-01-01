Радник Дизнијевог парка спасио публику од опасног реквизита

01.01.2026
09:26
Коментари:0
Радник тематског парка Валт Дизни Ворлд у америчкој савезној држави Флориди јуче је спријечио да публику погоди реквизит у облику стијене тежак 180 килограма.
До инцидента је дошло током представе Индијана Џонс, у којој су реконструиране сцене из филма. Видео приказује радника како дотрчава и спрјечава се испред котрљајуће стијене која је била у непосредној близини посјетилаца.
- Посвећени смо пружању подршке нашем запосленику. Сигурност је у средишту свега што радимо, а тај дио представе биће модификован након што наш сигурносни тим сагледа што се догодило - саопштили су из Дизнија.
NEW: During Indiana Jones Epic Stunt Spectacular! at Disney’s Hollywood Studios today, a 400-pound boulder prop dislodged from its track. A Cast Member was injured stopping it before it reached the audience. Disney says the Cast Member received immediate care and is recovering. pic.twitter.com/TxbWYV25OX— Scott Gustin (@ScottGustin) December 31, 2025
Сцена је инспирисана филмом Отимачи изгубљеног ковчега из 1981., у којем Харисон Форд у улози Индијана Џонса бјежи од огромне стијене, преноси Би-би-си.
