Ова 3 предмета никада не треба поклањати вољеним особама, вјерује се да доносе несрећу

У многим културама широм свијета постоје вјеровања која упозоравају на то које поклоне никада не треба давати вољеним особама.
Иако данас многи на ове обичаје гледају са осмијехом, традиционална увјерења и даље имају своје мјесто у свијести људи, нарочито када је ријеч о предметима који симболизују тугу или бол.
У наставку откривамо три предмета за које народна вјеровања посебно упозоравају да их никада не треба давати, осим ако вас друга особа није замолила да јој баш то поклоните.
С обзиром на њихов облик и боју, бисери сами по себи подсећају на сузе. Када некоме поклоните огрлицу са бисерима, вјерује се да му тиме доносите тугу и бол у живот, пише Крстарица.
Посебно је важно не давати бисере будућим младама. По старом вјеровању то може да доведе до несрећног брака.
Будући да се користе током тужних тренутака у нашем животу, не треба их поклањати.
Као и код бисера, овакав поклон наговијештава сузе и тугу.
Трећи предмет који никада не треба поклањати јесте брош. Сваки брош има оштру и шиљату иглу. Можда не алудира на сузе, попут марамице и бисера, али симболично “доноси бол” особи која га добија.
Вјерује се и да ако прималац жели, ми му ове предмете у сваком случају можемо поклонити. Само је потребно да тражимо новчаницу заузврат. Вјерује се да ако прималац “плати” за поклон тиме може да се избјегне несрећа.
Да ли сте икада чули за ова вјеровања? Да ли ви знате за још неке предмете које не треба поклањати?
