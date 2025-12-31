Logo
Large banner

Вјеровање каже да ћете тако привући богатство: Ових неколико ствари обавезно урадите 31. децембра

31.12.2025

10:49

Коментари:

0
Вјеровање каже да ћете тако привући богатство: Ових неколико ствари обавезно урадите 31. децембра

Од памтивека вјерује се да уколико у нову годину уђете са неплаћеним рачунима кубурићете са новцем наредних 12 мјесеци.

Зато, прије новогодишњих празника треба измирити све дугове и платити све рачуне.

Такође, да бисте привукли богатство, током дочека у џепу треба држати неколико новчића, а ни новчаник не треба да буде празан. Тиме ћете призвати богату годину.

Први гост у кући требало би да вам буде ведра, здрава и добронамјерна особа, а ваља се да одмах ујутру 1. јануара започнете неки мали посао.

Домаћице од давнина пазе на то да им смеће и прљав веш из старе године не дочека нову, као и да јела на свечаној трпези остају до јутра, преноси Стил.

Разне необичне новогодишње обичаје и вјеровања имају и други народи.

Тако, на примјер, Данци имају обичај да у поноћ сви скоче са столица, а Аустријанци уз свечану вечеру имају дезерт – сладолед од нане, и то у облику дјетелине са четири листа.

Подијели:

Тагови:

Нова година

vjerovanje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Слијетање авиона у магловито Сарајево

Занимљивости

Настављена потрага за несталим авионом

13 ч

0
Преминуо некада најтежи човјек на свијету

Занимљивости

Преминуо некада најтежи човјек на свијету

14 ч

0
Зашто је Брижит Бардо била толико привлачна свима?

Занимљивости

Зашто је Брижит Бардо била толико привлачна свима?

16 ч

0
Шта је то златни рез и зашто га повезујемо са љепотом?

Занимљивости

Шта је то златни рез и зашто га повезујемо са љепотом?

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

45

Број 1411 до сада позван 75.315 пута

11

41

Дрон који се кретао ка Путиновој резиденцији носио шест килограма експлозива

11

41

Још једна земља планира забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година од септембра 2026.

11

32

Заказано суђење Кецмановићима, тужилац инсистира на максималним казнама

11

18

Гачанин покушао украсти гориво

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner