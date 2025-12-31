Вјеровање каже да ћете тако привући богатство: Ових неколико ствари обавезно урадите 31. децембра

Од памтивека вјерује се да уколико у нову годину уђете са неплаћеним рачунима кубурићете са новцем наредних 12 мјесеци.

Зато, прије новогодишњих празника треба измирити све дугове и платити све рачуне.

Такође, да бисте привукли богатство, током дочека у џепу треба држати неколико новчића, а ни новчаник не треба да буде празан. Тиме ћете призвати богату годину.

Први гост у кући требало би да вам буде ведра, здрава и добронамјерна особа, а ваља се да одмах ујутру 1. јануара започнете неки мали посао.

Домаћице од давнина пазе на то да им смеће и прљав веш из старе године не дочека нову, као и да јела на свечаној трпези остају до јутра, преноси Стил.

Разне необичне новогодишње обичаје и вјеровања имају и други народи.

Тако, на примјер, Данци имају обичај да у поноћ сви скоче са столица, а Аустријанци уз свечану вечеру имају дезерт – сладолед од нане, и то у облику дјетелине са четири листа.