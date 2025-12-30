Logo
Настављена потрага за несталим авионом

30.12.2025

22:13

Слијетање авиона у магловито Сарајево
Фото: Facebook/Screenshot/Aviation Gallery

У јужном дијелу Индијског океана настављена је потрага за путничким авионом компаније "Малезија ерлајнс", готово 12 година након што је летјелица нестала са 239 путника и чланова посаде, саопштило је малезијско Министарство саобраћаја.

Амерички тим опремљен најсавременијим роботима за подводна истраживања почео је да претражује морско дно тражећи трагове који су промакли учесницима претходних потрага.

Влада Малезије одобрила је нови покушај који предводи фирма за морску роботику "Оушн инфинити", са сједиштем у Тексасу. Према уговору, компанија неће наплатити свој рад, ако потрага не донесе резултате, пренио је АФП.

Авион "Боинг 777" са ознаком "МХ370" полетио је према Пекингу из Куала Лумпура непосредно послије поноћи 8. марта 2014. године.

Лет је требао да траје шест сати, али мање од 60 минута касније, његов транспондер се угасио и авион је нестао са цивилног радара.

Војни радари су касније показали да је авион нагло скренуо ка западу, вратио се на копно изнад Малезије и потом се запутио ка југу, преко огромног пространства Индијског океана.

Потрага је обустављена 2017. године, а мистериозни нестанак авиона изњедрио је теорије које се крећу од отмице до намјерне акције пилота.

