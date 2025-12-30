Преминуо некада најтежи човјек на свијету

Извор:
Телеграф
30.12.2025
20:59
Најтежи човјек на свијету, Хуан Педро Франко, преминуо је у 41. години након инфекције бубрега, преноси британски Сан.
Франко, који је некада држао Гинисов рекорд за најтежег човјека на планети, преминуо је у болници након што му се здравствено стање погоршало. Његову смрт потврдио је доктор Хозе Антонио Кастанеда.
Компликације су се појавиле неколико дана прије смрти, 24. децембра, у централној мексичкој држави Агуаскалиентес.
Хуан је стекао међународну славу 2017. године, када је забиљежен као најтежи човјек на свијету са тежином од готово 600 килограма. Тада је имао 32 године и већину времена је проводио у кревету.
Ипак, исте године одлучио је да промијени живот и почео је програм мршављења под надзором др Кастанеде.
Пратила га је строга медитеранска дијета фокусирана на воће и поврће, а затим је подвргнут двјема операцијама. Прво му је урађена операција смањења желуца, а касније и гастрични бајпас.
Ове промјене у исхрани и операције довеле су до губитка 49 одсто његове првобитне тјелесне масе, што га је учинило готово непрепознатљивим.
Др Кастанеда изразио је саучешће породици Хуана Франка. Додао је да су његово стрпљење, истрајност и отвореност у дјељењу животне приче мотивисали друге да се суоче са сопственим здравственим изазовима, преноси Телеграф.рс.
