Научници тврде: Какао ће замијенити биљка која расте и у Херцеговини

Извор:

Бљесак

30.12.2025

18:10

Фото: Printscreen/Youtube/Sweet grandma

Климатске промјене све озбиљније угрожавају усјеве какаа, а чоколада се данас све чешће описује као својеврсни "климатски барометар".

Око 60 одсто свјетског какаа долази из западне Африке, нарочито из Обале Слоноваче и Гане, земаља с топлом и влажном климом, у којима се периоди обилних оборина измјењују с кратким сушама.

Међутим, посљедње двије године донијеле су драматичан пад производње, и до 40 одсто.

Посљедице су већ видљиве. Цијене чоколаде досегле су највиши нивоу још од 70-их година прошлог вијека, а стручњаци упозоравају како би се свијет до 2050. године могао суочити с озбиљним несташицама какаа.

Климатске промјене

Иако су се као узроци проблема спомињали илегално рударење злата, старост стабала или кријумчарење, истраживања показују како је кључни узрок екстремно и непредвидиво вријеме.

elita

Сцена

Напустили емисију, данас услиједиле жестоке казне на Пинку

За сваки степен Целзијуса пораста температуре атмосфера може задржати око седам посто више влаге, што доводи до снажнијих пљускова. То узрокује задржавање воде у тлу, ерозију и ширење гљивичних болести које уништавају усјеве какаа.

Рјешење с Медитерана

Научници су алтернативу пронашли у рогачу. Ова биљка, из медитеранских крајева, позната је по високој отпорности на сушу и високе температуре, уз минималне потребе за водом. Након пржења, рогач ослобађа арому сличну какау, али му окус није у потпуности идентичан. Како би то промијенили, истраживачи су развили двије технике засноване на употреби ензима, које појачавају горчину и природну слаткоћу биљке.

За разлику од агресивних хемијских метода, овај је приступ једноставан, еколошки прихватљив и захтијева минималну обраду.

Коприва

Здравље

Ово је најздравија биљка на свијету, а сада више нико неће да је користи

Научници вјерују како би унапријеђени окус рогача могао подстаћи произвођаче користити га у производима који се традиционално раде од какаа, попут чоколадних плоча, какао-праха и напитака.

Ако би се ова пракса примијенила у већем опсегу, зависност индустрије о какау могла би се знатно смањити, чиме би се ланци снабд‌јели учинили отпорнијима на климатске промјене и болести усјева, пише Bljesak.info.

Херцеговина и рогач

Рогач (Ceratonia siliqua) је медитеранска зимзелена биљка, цијењена као храна и лијек, која расте и у топлијим и крашким подручјима Херцеговине.

Традиционално се сади као важна допунска култура попут шипка или ловора.

Махуне се користе за брашно, сируп, ликере, те као здрава замјена за какао.

