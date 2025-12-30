Научници тврде: Какао ће замијенити биљка која расте и у Херцеговини

Извор:
Климатске промјене све озбиљније угрожавају усјеве какаа, а чоколада се данас све чешће описује као својеврсни "климатски барометар".
Око 60 одсто свјетског какаа долази из западне Африке, нарочито из Обале Слоноваче и Гане, земаља с топлом и влажном климом, у којима се периоди обилних оборина измјењују с кратким сушама.
Међутим, посљедње двије године донијеле су драматичан пад производње, и до 40 одсто.
Посљедице су већ видљиве. Цијене чоколаде досегле су највиши нивоу још од 70-их година прошлог вијека, а стручњаци упозоравају како би се свијет до 2050. године могао суочити с озбиљним несташицама какаа.
Иако су се као узроци проблема спомињали илегално рударење злата, старост стабала или кријумчарење, истраживања показују како је кључни узрок екстремно и непредвидиво вријеме.
За сваки степен Целзијуса пораста температуре атмосфера може задржати око седам посто више влаге, што доводи до снажнијих пљускова. То узрокује задржавање воде у тлу, ерозију и ширење гљивичних болести које уништавају усјеве какаа.
Научници су алтернативу пронашли у рогачу. Ова биљка, из медитеранских крајева, позната је по високој отпорности на сушу и високе температуре, уз минималне потребе за водом. Након пржења, рогач ослобађа арому сличну какау, али му окус није у потпуности идентичан. Како би то промијенили, истраживачи су развили двије технике засноване на употреби ензима, које појачавају горчину и природну слаткоћу биљке.
За разлику од агресивних хемијских метода, овај је приступ једноставан, еколошки прихватљив и захтијева минималну обраду.
Научници вјерују како би унапријеђени окус рогача могао подстаћи произвођаче користити га у производима који се традиционално раде од какаа, попут чоколадних плоча, какао-праха и напитака.
Ако би се ова пракса примијенила у већем опсегу, зависност индустрије о какау могла би се знатно смањити, чиме би се ланци снабдјели учинили отпорнијима на климатске промјене и болести усјева, пише Bljesak.info.
Рогач (Ceratonia siliqua) је медитеранска зимзелена биљка, цијењена као храна и лијек, која расте и у топлијим и крашким подручјима Херцеговине.
Традиционално се сади као важна допунска култура попут шипка или ловора.
Махуне се користе за брашно, сируп, ликере, те као здрава замјена за какао.
