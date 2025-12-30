Смјене у бањалучком СДС-у, доводе се подобни људи Драшку Станивуковићу?

Извор:
Према сазнањима АТВ-а, нови предсједник СДС-а Бранко Блануша жели да поправи односе са Драшком Станивуковићем због чега ће са чела Градског одбора СДС Бањалука бити смијењен Жељко Раљић.
Раљић је један од ријетких у СДС-у који је у отвореном сукобу са лидером ПСС и градоначелником Бањалуке Драшком Станивуковићем. Сукоб је почео у изборној 2024. години када је Градски одбор СДС-а пред локалне изборе за градоначелника Бањалуке подржао Јелену Тривић, а одговор Станивуковића је услиједио мјесец дана касније када је Раљић смијењен са позиције в.д. извршног директора за техничке послове у бањалучком Водоводу.
Након тога актуелни предсједник Градског одбора СДС-а упућује жестоке критике на рачун Драшка Станивуковића.
Одлука коју је СДС на прошлој сједници усвојио да ће Бранко Блануша бити њихов кандидат на предстојећим изборима за предсједника Републике Српске није наишла на одобравање код Драшка Станивуковића.
Бања Лука
Сукоб у опозицији: ПДП-ов Золак смијенио СДС-овог Раљића
Предсједник Покрета Сигурна Српска раније је упозоравао СДС да ће уколико и званично потврди кандидатуру Блануше отјерати Драшка Станивуковића и ПСС у "бањалучки сценарио" коме се нимало не радује.
Тада је поручио да је хтио да сједне за сто без наметања ичије кандидатуре и да разговарају, међутим, на приједлог Љубише Петровића, СДС је подржао одлуку да Блануша буде кандидат и на општим изборима 2026. године.
Према нашим информацијама, да би се ситуација релаксирала, Блануша ће са чела бањалучког СДС-а смијенити Раљића и на ту позицију поставити некога прихватљивијег за Станивуковића.
Медији су прошле године писали о "пучу" у бањалучком СДС-у гдје је дио Градског одбора био за смјену Раљића, али је он добио подршку руководства странке због чега је остао на мјесту предсједника ГрО СДС Бањалука.
