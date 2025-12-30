Бањалучанка израђује накит с карактером: Њене креације су нешто више од украса

Аутор:Милица Јагодић
Млада умјетница из Бањалуке Драгана Кузмановић Бијелић, маштом и лутањем ствара накит, а своје знање дијели кроз радионице које све више привлаче пажњу људи жељних стварања и предаха од свакодневице.
“Идеја је дошла 2017. године, прво сам накит правила за себе, али сам примјетила да људима привлачи пажњу. Чак су и многи питали, може ли се купити или да направим и њима. Онда сам помислила да то и није лоше па сам почела да правим накит за неке моје другарице и тако се то некако ширило”, каже Драгана Кузмановић Бијелић, млада умјетница из Бањалука.
Драгана наглашава да је назив онакав какав треба да буде јер и сама често залута као и да је “Лутајућа креација” бренд који она често назива и “моје прво дијете”.
“Сви комади накита су уникатни. Инспирација ми је највише била природа, гранчице, биљчице. Како доста читам, било је ту и мотива из књижевности. Такође налази се и доста мотива из неких умјетничких дијела”, каже Драгана за АТВ.
За израђивање користи епсоки смолу чије сушење одузима два до три дана. Како и сама каже од почетка је користила разне технике, мотиве, а најтраженији је персонализовани накит у којем људи највише уживају.
“Поред накита правила сам и обиљеживаче за књиге и то сам баш радила. Схватила сам да стварно има људи који воле да читају јер сам на почетку мислила да то и неће ићи као што је било са накитом”, каже Драгана.
На питање да ли јој неко помаже у цијелој причи Драгана појашњава:
“Моје сестре Јелена и Тања су од почетка ту уз мене. Највише су ми помагале на сајмовима јер се за сајмове највише припремало и највише комада је потребно. Помажу ми око доставе као и сушења јер потребно да се он прати. Код организације радионица оне су и лијева и десна рука”.
У овом креативном али и озбиљном послу највише проблема задаје проналажење материјала који и није увијек приступачан, тако да се Драгана одлучила за наручивање материјала из других земаља.
“Најдаље гдје је накит путовао је Америка, исто тако неке од земље Европе. Али најчешће је то БиХ и Србија”, рекла је Драгана.
Као креатор "Лутајуће креације" истиче да је откриће радионице прави погодак јер на једноставан и занимљив начин своје знање преноси другима.
“Муж ми је предложио да направим радионицу, како бих друге учила како да израђују накит. Једна радионица је била у новембру која се звала “Накит и вино”, а друга у децембру под називом “Украс и вино”, гдје су жене уз вино, музику и посластице имале прилику да створе неке своје креације и препусте се цијелом доживљају", рекла је Драгана.
Драгана поручује да у свијету брзих дешавања и лоших вијести, важно је повремено залутати.
