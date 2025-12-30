Нинковић: Приједлог буџета достављен са закашњењем

30.12.2025
09:13
Коментари:0
Градска управа Бањалука није доставила Скупштини града у договореном року Приједлог буџета за 2026. годину како би сједница могла да буде одржана 5. јануара, као што је било најављено, рекао је Срни предсједник Скупштине града Љубо Нинковић.
Он каже да је ријеч о обимном материјалу и да је потребно вријеме да одборници припреме амандмане на буџет како би био по мјери свих грађана.
Нинковић је рекао да је Приједлог буџета достављен са закашњењем и да се нада да ће сједница Скупштине града бити одржана у првој половини јануара.
"Оно што са сигурношћу могу обећати јесте да ћемо, упркос опструкцијама, у наредним данима интензивно радити на припреми материјала за наредну сједницу, те да ћемо усвојити Буџет града који ће бити заснован на стварним потребама са терена", навео је Нинковић.
Одборници Скупштине града усвојили су 18. децембра Нацрт буџета за 2026. годину у износу од 268.547.100 КМ и упутили га у јавну расправу која је завршена прошле седмице.
