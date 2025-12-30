Logo
Ватрена Бањалучанка из "Звезда Гранда" трудна: Проговорила и о вези

Извор:

Гранд

30.12.2025

08:26

Коментари:

0
Ватрена Бањалучанка из "Звезда Гранда" трудна: Проговорила и о вези
Фото: screenshot

Прошле суботе у емисији “Звезде Гранда”, Дара Бубамара открила је велику тајну своје такмичарке Мирјане Калабић из Бањалуке, а то је да је лијепа пјевачица у другом стању.

Саму Мирјану овај Дарин потез није превише изненадио, јер ју је менторка пред наступ питала да ли смије да објелодани вијест.

Међутим, у разговору за Гранд, Мирјана је признала да је можда превише рано да се о томе говори.

Мирјана Калабић

Сцена

Ватрена Бањалучанка се вјерила са новим партнером, 21 дан након што је саопштила да се развела!

– Шта да кажем, срећна сам и благословена. Да Бог да да буде све у реду – рекла је Мирјана па додала:

– Више нисам сама на сцени, имам појачање, али већ примјећујем да сам у другом стању, и текст сам успјела да заборавим – рекла је она.

Мирјана Калабић иначе ускоро улази у четврти мјесец трудноће, а судећи по њеној енергији на сцени, нема неких тегоба са којима се труднице иначе суочавају.

– Осјећам благе промјене расположења, емотивна сам али позитивно. Срећна сам у љубави, и чекамо нашу драгу бебу у срећи и миру – открила је она.

Такмичарка се иначе недавно развела, а затим упловила у нову везу са извјесним Драганом, ког редовно качи на друштвеним мрежама.

Сада признаје да јој је Драган, са којим се недавно и вјерила, огромна подршка и да је прати у стопу на наступе у “Звездама Гранда”.

– Рекао ми је пред наступ да “пробијем” ту завјесу због нас троје – рекла је такмичарка.

