Ватрена Бањалучанка из "Звезда Гранда" трудна: Проговорила и о вези

Прошле суботе у емисији “Звезде Гранда”, Дара Бубамара открила је велику тајну своје такмичарке Мирјане Калабић из Бањалуке, а то је да је лијепа пјевачица у другом стању.
Саму Мирјану овај Дарин потез није превише изненадио, јер ју је менторка пред наступ питала да ли смије да објелодани вијест.
Међутим, у разговору за Гранд, Мирјана је признала да је можда превише рано да се о томе говори.
Сцена
Ватрена Бањалучанка се вјерила са новим партнером, 21 дан након што је саопштила да се развела!
– Шта да кажем, срећна сам и благословена. Да Бог да да буде све у реду – рекла је Мирјана па додала:
– Више нисам сама на сцени, имам појачање, али већ примјећујем да сам у другом стању, и текст сам успјела да заборавим – рекла је она.
Мирјана Калабић иначе ускоро улази у четврти мјесец трудноће, а судећи по њеној енергији на сцени, нема неких тегоба са којима се труднице иначе суочавају.
– Осјећам благе промјене расположења, емотивна сам али позитивно. Срећна сам у љубави, и чекамо нашу драгу бебу у срећи и миру – открила је она.
Такмичарка се иначе недавно развела, а затим упловила у нову везу са извјесним Драганом, ког редовно качи на друштвеним мрежама.
Сада признаје да јој је Драган, са којим се недавно и вјерила, огромна подршка и да је прати у стопу на наступе у “Звездама Гранда”.
– Рекао ми је пред наступ да “пробијем” ту завјесу због нас троје – рекла је такмичарка.
