Бака Прасе завршио у болници

29.12.2025
Јутјубер Богдан Илић, познатији као Бака Прасе, завршио је у болници.
Наиме, он је на свом Инстаграм профилу објавио фотографију како лежи у болничком кревету и прима терапију.
Бака Прасе је лежао на болничком кревету док је примао инфузију, а објава је забринула његове пратиоце.
Јутјубер том приликом није открио шта му се десило.
Бака Прасе недавно је био на концерту Саше Ковачевића у Сава центру са дјевојком Миленом, коју дефинитивно обожава.
Богдан је тада заборавио карте за ложу, али се брзо снашао. Позвао је свог асистента који му је сликао кодове.
- Дошли смо на концерт, али сам заборавио карте. Нећу вечерас запросити Милену, али ћемо се сигурно пољубити уз неку романтичну пјесму.
- Сликај нам QR кодове, има нас седам. Централна смо ложа. Оставио сам 11 карата - говорио је док је покушавао да нађе рјешење за то што је заборавио карте за концерт, преноси Курир.
