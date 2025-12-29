Језиво! Ентони Џошуа повријеђен у несрећи у којој су погинуле двије особе

Извор:
Британски боксер Ентони Џошуа наводно је повријеђен у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у Нигерији, а у којој су, према првим информацијама, двије особе изгубиле живот. Вијест је брзо одјекнула свјетским медијима, с обзиром на то да је ријеч о једном од најпознатијих тешкаша данашњице и бившем свјетском шампиону.
Према наводима локалних медија, Џошуа (36) се налазио у возилу које је на ауто-путу Лагос–Ибадан, у мјесту Макун, великом брзином ударило у камион који је стајао на путу. У несрећи је учествовао луксузни „Лексус џип“, а снимци који су се убрзо појавили на друштвеним мрежама изазвали су велику забринутост међу навијачима бокса широм свијета.
На видео-записима који круже интернетом види се Ентони Џошуа без мајице, видно дезоријентисан, како сједи у потпуно уништеном возилу окружен разбијеним стаклом. На другом снимку, који се такође појавио у јавности, бивши свјетски шампион може се видјети како сједи на предњем сједишту возила хитних служби и разговара са припадницима надлежних органа.
𝐏𝐇𝐎𝐓𝐎𝐒: : 𝐀𝐧𝐭𝐡𝐨𝐧𝐲 𝐉𝐨𝐬𝐡𝐮𝐚 𝐢𝐧 𝐫𝐨𝐚𝐝 𝐜𝐫𝐚𝐬𝐡, 𝐭𝐰𝐨 𝐝𝐢𝐞— Punch Newspapers (@MobilePunch) December 29, 2025
World-renowned boxer Anthony Joshua was involved in a road accident today in Makun, Ogun State.https://t.co/ToE0jblLEE
Credit: Adeniyi Orojo pic.twitter.com/gy68Z8aUTX
Према незваничним информацијама, двије особе које су се налазиле на мјесту несреће проглашене су мртвима на лицу мјеста, док степен повреда које је задобио Џошуа за сада није званично потврђен. Његово здравствено стање и даље је под знаком питања, а фанови с нестрпљењем очекују нове информације.
