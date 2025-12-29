Logo
Large banner

Језиво! Ентони Џошуа повријеђен у несрећи у којој су погинуле двије особе

Извор:

Телеграф

29.12.2025

13:48

Коментари:

0
Језиво! Ентони Џошуа повријеђен у несрећи у којој су погинуле двије особе

Британски боксер Ентони Џошуа наводно је повријеђен у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у Нигерији, а у којој су, према првим информацијама, двије особе изгубиле живот. Вијест је брзо од‌јекнула свјетским медијима, с обзиром на то да је ријеч о једном од најпознатијих тешкаша данашњице и бившем свјетском шампиону.

Према наводима локалних медија, Џошуа (36) се налазио у возилу које је на ауто-путу Лагос–Ибадан, у мјесту Макун, великом брзином ударило у камион који је стајао на путу. У несрећи је учествовао луксузни „Лексус џип“, а снимци који су се убрзо појавили на друштвеним мрежама изазвали су велику забринутост међу навијачима бокса широм свијета.

entoni dzosua

Остали спортови

Џошуа суспендован

На видео-записима који круже интернетом види се Ентони Џошуа без мајице, видно дезоријентисан, како сједи у потпуно уништеном возилу окружен разбијеним стаклом. На другом снимку, који се такође појавио у јавности, бивши свјетски шампион може се видјети како сједи на предњем сједишту возила хитних служби и разговара са припадницима надлежних органа.

Према незваничним информацијама, двије особе које су се налазиле на мјесту несреће проглашене су мртвима на лицу мјеста, док степен повреда које је задобио Џошуа за сада није званично потврђен. Његово здравствено стање и даље је под знаком питања, а фанови с нестрпљењем очекују нове информације.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Entoni Džošua

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Затвор

Хроника

Професор из Кнежева осуђен на 23 мјесеца затвора за полну злоупотребу ученице“

2 ч

0
Тушевљак: Нова оптужница против генерала Крстића - нова хајка на Србе

Република Српска

Тушевљак: Нова оптужница против генерала Крстића - нова хајка на Србе

2 ч

1
Пријављено силовање у Брчком, ухапшена једна особа

Хроника

Пријављено силовање у Брчком, ухапшена једна особа

2 ч

0
У Хрватској стигли први позиви за војни рок

Регион

У Хрватској стигли први позиви за војни рок

2 ч

0

Више из рубрике

Незамислива трагедија: Инфлуенсерка изгубила и друго дијете

Сцена

Незамислива трагедија: Инфлуенсерка изгубила и друго дијете

3 ч

0
Игор Којић 4 мјесеца након развода показао нову дјевојку

Сцена

Игор Којић 4 мјесеца након развода показао нову дјевојку

5 ч

1
Брижит Бардо пред смрт открила тужну тајну: "Узимала сам себи живот, а спасило ме чудо"

Сцена

Брижит Бардо пред смрт открила тужну тајну: "Узимала сам себи живот, а спасило ме чудо"

6 ч

0
Ава Карабатић објавила вјеридбу и показала прстен

Сцена

Ава Карабатић објавила вјеридбу и показала прстен

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

05

Oчекују се промјене: Како ће авио-путовања изгледати 2026. године

15

59

Саобраћајни колапс у Бањалуци: "Човјек осиједи док прође"

15

49

Због забране телефона ученици не знају да гледају на сат: Нису знали шта показује мала, а шта велика казаљка

15

39

Незаконити докази оборили оптужницу тужилаштва!

15

38

Савјет министара БиХ усвојио одлуку: Канабис легализован у медицинске сврхе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner