Професор из Кнежева осуђен на 23 мјесеца затвора за полну злоупотребу ученице“

Зоран Митровић (57), некадашњи професор Средњошколског центра у Кнежеву, правоснажно је осуђен на једну годину и 11 мјесеци затвора због четири кривична дјела полна злоупотреба дјетета старијег од 15 година.
Како се сазнаје, Окружни суд у Бањалуци је као неосноване одбио жалбе Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци и браниоца оптуженог и потврдио пресуда Основног суда у Котор Вароши од 17. јануара 2025. године.
Митровић је проглашен кривим да је у стицају починио четири кривична дјела полна злоупотреба дјетета старијег од 15 година и правоснажно му је изречена јединствена казна затвора од 23 мјесеца, преноси Монд.
Поред казне затвора, изречена му је и мјера безбједности – забрана потпуног вршења позива, дјелатности или дужности професора при чијем обављању се остварује непосредан контакт са дјецом, а обавезан је и да плати трошкове кривичног поступка.
С обзиром да је жртва малољетна, овај поступак је био затворен за јавност.
Према ранијим информацијама из истраге, жртва је 16-годишња ученица, а Митровић је ухапшен средином септембра 2023. године, након што је дјевојчица случај пријавила полицији.
О свему је наводно постојао и видео-снимак који је тајно направљен, а на којем се види како Митровић прилази дјевојчици у учионици, грли је и љуби.
Наведена образовна установа је одмах након пријаве случаја и хапшења, суспендовала професора.
