Logo
Large banner

Професор из Кнежева осуђен на 23 мјесеца затвора за полну злоупотребу ученице“

Извор:

Мондо.ба

29.12.2025

13:33

Коментари:

0
Затвор
Фото: АТВ

Зоран Митровић (57), некадашњи професор Средњошколског центра у Кнежеву, правоснажно је осуђен на једну годину и 11 мјесеци затвора због четири кривична д‌јела полна злоупотреба д‌јетета старијег од 15 година.

Како се сазнаје, Окружни суд у Бањалуци је као неосноване одбио жалбе Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци и браниоца оптуженог и потврдио пресуда Основног суда у Котор Вароши од 17. јануара 2025. године.

Митровић је проглашен кривим да је у стицају починио четири кривична д‌јела полна злоупотреба д‌јетета старијег од 15 година и правоснажно му је изречена јединствена казна затвора од 23 мјесеца, преноси Монд.

Поред казне затвора, изречена му је и мјера безбједности – забрана потпуног вршења позива, д‌јелатности или дужности професора при чијем обављању се остварује непосредан контакт са д‌јецом, а обавезан је и да плати трошкове кривичног поступка.

crna magija

Хроника

Покушај убиства у Добоју ”закувала” црна магија!

С обзиром да је жртва малољетна, овај поступак је био затворен за јавност.

Према ранијим информацијама из истраге, жртва је 16-годишња ученица, а Митровић је ухапшен средином септембра 2023. године, након што је д‌јевојчица случај пријавила полицији.

О свему је наводно постојао и видео-снимак који је тајно направљен, а на којем се види како Митровић прилази д‌јевојчици у учионици, грли је и љуби.

Наведена образовна установа је одмах након пријаве случаја и хапшења, суспендовала професора.

Подијели:

Тагови:

Кнежево

profesor

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пријављено силовање у Брчком, ухапшена једна особа

Хроника

Пријављено силовање у Брчком, ухапшена једна особа

2 ч

0
У Хрватској стигли први позиви за војни рок

Регион

У Хрватској стигли први позиви за војни рок

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Пијана полицајка аутом се забила у ограду на магистрали

3 ч

0
Покушај убиства у Добоју ”закувала” црна магија!

Хроника

Покушај убиства у Добоју ”закувала” црна магија!

3 ч

0

Више из рубрике

Пријављено силовање у Брчком, ухапшена једна особа

Хроника

Пријављено силовање у Брчком, ухапшена једна особа

2 ч

0
Покушај убиства у Добоју ”закувала” црна магија!

Хроника

Покушај убиства у Добоју ”закувала” црна магија!

3 ч

0
У судару тешко повријеђено двоје Бањалучана

Хроника

У судару тешко повријеђено двоје Бањалучана

5 ч

0
Покушај убиства у Источном Сарајеву

Хроника

Покушај убиства у Источном Сарајеву

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

15

Ни Њемачка није као што је некад била: Највећи гиганти биљеже пад профита и запослености

16

15

"Возачке дозволе из БиХ важиће у Уједињеним Арапским Емиратима"

16

05

Oчекују се промјене: Како ће авио-путовања изгледати 2026. године

15

59

Саобраћајни колапс у Бањалуци: "Човјек осиједи док прође"

15

49

Због забране телефона ученици не знају да гледају на сат: Нису знали шта показује мала, а шта велика казаљка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner