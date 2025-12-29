Пријављено силовање у Брчком, ухапшена једна особа

Извор:
АТВ
29.12.2025
13:23
Брчанска полиција ухапсила је једну особу због сумње да је починила кривично дјело силовање!
Цијели случај полицији је пријављен преко викенда.
”Случај је расвијетљен и једна особа је ухапшена због основа сумње да је починила кривично дјело силовање”, наводе у Полицији Брчко дистрикта.
Због осјетљивости случаја у полицији нису жељели да откривају било какве информације, чак ни пол или годиште осумњичене особе.
