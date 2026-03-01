Славимо Светог Памфила: Један обичај се посебно поштује

Извор:
АТВ
01.03.2026
08:00
Коментари:1
Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежава Светог Памфила и остале мученике који су пострадали у вријеме цара Диоклецијана, почетком четвртог вијека.
Иако овај дан не спада у највеће црквене празнике, у народу се задржало неколико тихих, али јасних обичаја који се и данас поштују, посебно у породицама које држе до традиције.
Ријеч је о ранохришћанским страдалницима који су живот изгубили због вјере, међу којима су били презвитер Памфил, ђакон Валент, Павле, као и петорица браће, Илија, Исаија, Јеремија, Самуил и Данило. Њима су се придружили и Порфирије, Селевкије, Теодул и Јулијан, који су страдали јер су показали поштовање према мученицима.
Свијет
Амбасадор САД-а у УН: Иранци покушали да убију Трампа!
За разлику од великих празника, овај дан нема развијене народне обичаје, али се у црквеном и народном календару сматра даном смирења. Вјерује се да сутра не треба започињати велике послове, нити доносити важне одлуке на брзину.
У многим крајевима Србије задржало се правило да се дан проведе мирно, без расправа и без тешких ријечи, из поштовања према страдању светитеља. Није обичај да се праве велика славља, већ да се оде у цркву, запали свијећа и помоли у тишини.
Оно што се најчешће помиње јесте уздржавање од сукоба. Вјерује се да свака изговорена тешка ријеч на овај дан “дуже остаје”, односно да се лакше претвара у трајан проблем.
Зато се савјетује да се, колико год је могуће, избјегну расправе у кући и да се дан заврши у миру.
Нема строгих забрана, али се кроз традицију провлачи неколико правила која се и данас преносе:
не започињу се нови послови без потребе
избјегавају се свађе и напет разговор
дан је погодан за повлачење и личну рефлексију
одлазак у цркву и паљење свијеће сматра се посебно важним
Овај датум у календару не носи спектакл, већ подсјећање. На вјеру, на истрајност и на то колико тишина понекад говори више од свега,преноси Она.
Свијет
4 ч0
Економија
4 ч0
Свијет
4 ч1
Свијет
4 ч0
Друштво
14 ч0
Друштво
16 ч0
Друштво
16 ч0
Друштво
16 ч0
Најновије
Најчитаније
12
01
11
59
11
53
11
45
11
35
Тренутно на програму