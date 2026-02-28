Logo
Large banner

Младен из Добоја очев хоби преточио у посао: Гради виолине које освајају свијет

Извор:

АТВ

28.02.2026

19:36

Коментари:

0
Младен Софренић гради виолине
Фото: АТВ

Овој виолини живот је дао Младен Софренић. Удахнуо јој је душу. И нису за то биле довољне само вјеште руке добојског градитеља.

У сваки милиметар уграђено је знање које је Младен, још као дјечак, почео да упија у радионици виолина свог покојног оца

"Ја сам имао срећу да растем уз њега и да учим од њега. 03:59 (РЕЗ) 04:32 Био би сигурно поносан и баш ми је жао што не може да види гдје сам сад, али надам се да однекуд то гледа гдје сам ја сада. Сигурна сам да је тако", истакао је градитељ виолина из Добоја Младен Софренић.

А до квалитетног инструмента пречица нема. За једну виолину потребно је више од 300 сати рада. И тако док стрпљиво гради Младен је често у друштву свог најмлађег сина – Богдана. Неодољиво га то подсјећа на дјетињство – када је и он проводио дане у радионици свог оца.

Да Богдан настави породичну традицију, сагласна је и његова мајка. И Вукосава је радник у области културе и образовања.

"Богдан је најмлађи, треће дијете, ово двоје старијих, обоје су пунољетни, проводили су вријеме у Богдановом узрасту. А касније када су видјели колико има да се ради, богами су побјегли, видјећемо, навијам за то", изјавила је Младенова супруга Вукосава Софренић.

У међувремену, виолине, које су настале у овом атељеу, данас путују широм свијета. Видјеле су свјетске позорнице, осјетиле свјетла великих концертних сала.

Музичари причају да из ове радионице излазе са осмијехом на лицу. Кажу, овдје се дешава права магија, а оне најљепше мелодије и најљепши инструменти, рађају се у тишини.

Али никад не заборављају гдје су саграђени. Они који свирају на његовим виолинама не крију да је то право задовољство.

"Инструмент се расвирава, Добоја све љепши звук, и на крају имате једну виолину коју не бисте продали ни за какве новце", рекао је Александра Ђурковић из Добоја.

А сваког квалитетног градитеља, његове виолине надживе. Надживе и своје власнике. Не старе - оне сазријевају. И баш зато граде се као за вјечност – да трају и да причају причу и онда када све утихне.

Подијели:

Таг :

violina

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

игрица Роблокс

Друштво

Шта је донијела игрица Роблокс и са каквим се опасностима суочавамо?

44 мин

0
Дијете

Друштво

Рад са дјецом са потешкоћама захтијева системску подршку

44 мин

0
Надарени студенти - Петница

Друштво

Инвестиција у будућност: 21 ученик потписао стипендије за Петницу

52 мин

0
Операција у требињској болници

Градови и општине

Нова ера здравства у Херцеговини: Прва операција у ангио сали нове требињске болнице

53 мин

0

Више из рубрике

Дијете

Друштво

Рад са дјецом са потешкоћама захтијева системску подршку

44 мин

0
игрица Роблокс

Друштво

Шта је донијела игрица Роблокс и са каквим се опасностима суочавамо?

44 мин

0
Надарени студенти - Петница

Друштво

Инвестиција у будућност: 21 ученик потписао стипендије за Петницу

52 мин

0
Не дозволите да вас завара сунчано вријеме: Захлађење је на путу

Друштво

Не дозволите да вас завара сунчано вријеме: Захлађење је на путу

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

10

Ужас на Ади: Пронађено тијело жене

19

59

Италијански министар одбране заглављен у Дубаију са породицом

19

55

Избјељивач за веш: Како га користити безбједно и ефикасно

19

50

Додик: Република Српска ће увијек бити уз своје пријатеље и савезнике из Израела

19

38

"Каћин меморијал": Филип Ђокић и Ангелина Ћердић славили у Бањалуци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner