Нова ера здравства у Херцеговини: Прва операција у ангио сали нове требињске болнице

28.02.2026
Мањи захват у првој ангио сали, велики је корак за здравство Херцеговине. Оперативни захвати због којих су пацијенти са југа Српске морали да путују у веће центре, од сада се изводе у новој требињској Болници.
Уградњу пејсмејкера извели су домаћи доктори, уз подршку колеге из Беча.
"Ово је само почетак. Надам се да ће сваког дана бити све више интервенција, и то све сложенијих. Ово је симболичан почетак, а сваким даном биће све боље и за пацијенте и за нас", рекао је начелник Одјељења интерне медицине Болнице „Свети архиђакон Стефан, 9. јануар“ Александар Радановић.
"Данас смо заједно отворили салу за интервенције уградњом ЛУП рекордера и пејсмејкера. Ово представља почетак нове ере здравства у Херцеговини. Општа болница у Требињу је, у неку руку, сада клинички центар Херцеговине", додао је интерниста кардиолог Борис Гороња.
Пацијенти са срчаним тегобама који су до сада били упућивани у друге клиничке установе, већ наредне седмице моћи ће интервенције да обаве у свом граду.
"Пресељење иде по динамичком плану. Немамо никаквих проблема. Велика захвалност комплетном бијелом мантилу", истакао је директор Болнице „Свети архиђакон Стефан, 9. јануар“ Недељко Ламбета.
Бијели мантили већ се шетају новим објектом. Пребачени су и сви пацијенти који су боравили у старој зграду.
"Овдје сада имамо централни мониторинг. Пацијенти су нам стално под надзором, сестра све види. Све је једноставније и боље", казала је главна сестра Одјељења интензивне његе Мила Сврдлан.
"Имамо сада добро особље, добру болницу. Можемо сада све. Само слава Богу", додаје један од пацијената.
Изведени су и први оперативни захвати на Одјељењу ортопедије. План је да од понедјељка нова требињска болница у потпуности буде оспособљена за рад.
