Logo
Large banner

Несвакидашњи случај у БиХ: Бацали паре из аута па добили лекцију од полиције

Аутор:

Стеван Лулић

28.02.2026

14:05

Коментари:

0
Бацали новац из аута
Фото: Screenshot / YouTube / Hayat

Полиција у Тузли прије неколико дана имала је несвакидашњу интервенцију након што су уочили аутомобил из којег су возач и сувозач бацали новац.

Испоставило се да је ријеч о лажним новчаницама евра.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Регион

Издато упозорење држављанима Црне Горе који су на Блиском истоку

Након што је аутомобил мерцедес заустављен возач је добио прекршајни налог због нарушавања јавног реда и мира.

Према незваничним информацијама, ријеч је о младићима који живе у Аустрији, а они су, осим казне, добили и лекцију који ће дуго памтити.

Полицајац им очитао буквицу

Наиме, како се види на снимцима "Случајева Икс", један полицајац им је очитао буквицу због овог бахатог понашања.

uvidjaj policija rs

Хроника

Ауто ударио двије дјевојчице на пјешачком, мајка све видјела

“Није ово момци у реду. Земља из које долазите, врло добро знате какви су тамо закони, какве су санкције и онда мислите да овдје можете радити шта хоћете. Не може”, рекао је припадник МУП-а ТК.

Након тога им је уручио казну.

Похвале се низале

У коментарима на објави су се низале похвале на рад полицајца.

Hitna pomoć

Хроника

Младић (26) и дјевојка (23) задобили тешке повреде у саобраћајној несрећи

“Баца стоје, а из џепа папак извадио цванцику. Овом полицајцу капу скидам како је благ. Миран, тачан и јасан”, “Аферим за овог полицајца, тако се то ради”, неки су од коментара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

новац

Tuzla

Тузла

Полиција

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ваздух јутрос нездрав у овим градовима

Градови и општине

Ваздух јутрос нездрав у овим градовима

8 ч

0
Слободан Јавор центар за аутизам

Градови и општине

Приједор планира изградњу центра за одрасле с аутизмом

20 ч

0
Скупштина Града Зворник

Градови и општине

Милион КМ из буџета за спортске клубове Града Зворника

1 д

0
Делегација Источног Сарајева у посјети Нишу: Најављено унапређење сарадње два града

Градови и општине

Делегација Источног Сарајева у посјети Нишу: Најављено унапређење сарадње два града

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Брат Мила Ђукановића приведен на саслушање

17

11

Радник сачувао бодове код куће и изједначио се са Жељом

17

07

Ажурирала апликацију банке, па остала без 3.500 евра

17

00

Језиви снимци из Дубаија: У пламену чувена свјетска атракција

16

57

Усисивач вас шпијунира? Хакер упао у 7.000 робота - хиљаде домова на удару

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner