Несвакидашњи случај у БиХ: Бацали паре из аута па добили лекцију од полиције

Полиција у Тузли прије неколико дана имала је несвакидашњу интервенцију након што су уочили аутомобил из којег су возач и сувозач бацали новац.
Испоставило се да је ријеч о лажним новчаницама евра.
Након што је аутомобил мерцедес заустављен возач је добио прекршајни налог због нарушавања јавног реда и мира.
Према незваничним информацијама, ријеч је о младићима који живе у Аустрији, а они су, осим казне, добили и лекцију који ће дуго памтити.
Наиме, како се види на снимцима "Случајева Икс", један полицајац им је очитао буквицу због овог бахатог понашања.
“Није ово момци у реду. Земља из које долазите, врло добро знате какви су тамо закони, какве су санкције и онда мислите да овдје можете радити шта хоћете. Не може”, рекао је припадник МУП-а ТК.
Након тога им је уручио казну.
У коментарима на објави су се низале похвале на рад полицајца.
“Баца стоје, а из џепа папак извадио цванцику. Овом полицајцу капу скидам како је благ. Миран, тачан и јасан”, “Аферим за овог полицајца, тако се то ради”, неки су од коментара.
