Делегација Источног Сарајева у посјети Нишу: Најављено унапређење сарадње два града

26.02.2026

18:21

Фото: Град Ниш

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић и предсједник Скупштине Града Источно Сарајево Бошко Југовић боравили су у Нишу, гдје су у Градској кући разговарали са градоначелником Драгославом Павловићем, његовим замјеником Луком Гашевићем и градском вијећницом за културу Иваном Цветковић о унапређењу сарадње два града.

Током састанка оцијењено је да Ниш и Источно Сарајево већ имају добру сарадњу, као и да постоји простор за њено даље продубљивање. Истакнуто је да Источно Сарајево успјешно сарађује и са појединим нишким општинама, али да је подизање сарадње на виши, институционални ниво од обостраног интереса.

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић поручио је да је циљ јаче повезивање образовних и спортских институција, по узору на добру сарадњу позоришта два града.

„Желимо да ближе и боље повежемо школе и наше спортске клубове. Повезаћемо и градске вијећнике како бисмо размијенили најбоља искуства и праксе и били услужнији према грађанима“, рекао је Ћосић.

Градоначелник Ниша Драгослав Павловић истакао је да је међусобно повезивање градова важно због размјене добрих пракси, посебно у областима спорта и рада са младима.

„Оба града много улажу у спорт и младе људе. Врата Ниша су отворена и желимо да наши млади и спортисти одлазе у Источно Сарајево“, навео је Павловић.

Саговорници су се сагласили да је очување заједништва и блиских односа од посебног значаја, подсећајући на историјску повезаност два града и бројне знамените личности које их повезују.

