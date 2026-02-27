Огласила се полиција о експлозији код куће Славена Јелића

Извор:
27.02.2026
Испред куће Славена Јелића, предсједника Скупштине града Теслић, јутрос је дошло до експлозије у којој, срећом, нико није повријеђен.
Како је АТВ раније посао, детонација је одјекнула јутрос око 7.30 часова.
Драма у Теслићу: Експлозија пред кућом предсједника Скупштине града
О свему се огласила и полиција.
"Полицијској станици Теслић је јутрос, 27.02.2026. године, око 07,30 часова пријављено да је у дворишту напуштене куће на подручју града Теслића дошло до експлозије, приликом чега није наступила материјална штета нити има повријеђених лица", кажу из Полицијске управе Добој и додају:
"Полицијски службеници под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Добоју предузимају све потребне мјере и радње на утврђивању свих релевантних чињеница о пријављеном догађају."
Јелић је своју политичку каријеру започео у СНСД-у. Из теслићког СНСД-а је прешао у СПС. Управо је у страначком дресу СПС-а освојио одборнички мандат, подржавајући кандидата за начелника Теслића око којег су се окупили СНСД-а и коалиција.
Послије избора, приближио се СДС-у и начелнику Милану Миличевићу. Тада су га дојучерашњи политички противници из СДС-а изабрали за предсједника Скупштине општине Теслић.
Славен Јелић постао члан СП-а
Јелић је због кршења Статута СПС-а искључен из ове партије.
Послије свега, постао је члан СП-а.
