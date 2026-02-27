Logo
Огласила се полиција о експлозији код куће Славена Јелића

Извор:

АТВ

27.02.2026

11:12

Коментари:

0
Испред куће Славена Јелића, предсједника Скупштине града Теслић, је дошло до експлозије у којој, нико није повријеђен
Фото: АТВ

Испред куће Славена Јелића, предсједника Скупштине града Теслић, јутрос је дошло до експлозије у којој, срећом, нико није повријеђен.

Како је АТВ раније посао, детонација је одјекнула јутрос око 7.30 часова.

policija rs

Хроника

Драма у Теслићу: Експлозија пред кућом предсједника Скупштине града

О свему се огласила и полиција.

"Полицијској станици Теслић је јутрос, 27.02.2026. године, око 07,30 часова пријављено да је у дворишту напуштене куће на подручју града Теслића дошло до експлозије, приликом чега није наступила материјална штета нити има повријеђених лица", кажу из Полицијске управе Добој и додају:

"Полицијски службеници под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Добоју предузимају све потребне мјере и радње на утврђивању свих релевантних чињеница о пријављеном догађају."

Политичка каријера

Јелић је своју политичку каријеру започео у СНСД-у. Из теслићког СНСД-а је прешао у СПС. Управо је у страначком дресу СПС-а освојио одборнички мандат, подржавајући кандидата за начелника Теслића око којег су се окупили СНСД-а и коалиција.

Послије избора, приближио се СДС-у и начелнику Милану Миличевићу. Тада су га дојучерашњи политички противници из СДС-а изабрали за предсједника Скупштине општине Теслић.

slaven jelic

Градови и општине

Славен Јелић постао члан СП-а

Јелић је због кршења Статута СПС-а искључен из ове партије.

Послије свега, постао је члан СП-а.

