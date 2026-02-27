Logo
Драма у Бечу: Два дјечака нестала на путу до школе

Извор:

Телеграф

27.02.2026

12:06

Дјеца
Фото: АТВ

У бечком округу Леополдштат у сриједу ујутру догодио се драматичан инцидент када је двоје дјеце основношколског узраста нестало на путу до школе.

Према досадашњим информацијама, два дјечака старости седам и осам година кренула су у школу око 7.45, али тамо никада нису стигла. Њихов нестанак брзо је пријављен, након чега је покренута опсежна полицијска акција.

Случај је за аустријски портал Heute.at потврдила канцеларија за штампу полиције, али без изношења детаљнијих информација о околностима нестанка.

Према незваничним сазнањима тог медија, у центру истраге налази се отац дјеце, држављанин Сирије, који је под сумњом за отмицу. Истражитељи не искључују могућност да је са дјецом напустио Аустрију.

Полиција апелује на грађане да сваку информацију која би могла помоћи у проналаску дјеце одмах пријаве путем броја за хитне случајеве 133.

Потрага за дјечацима и даље траје.

Беч је град у ком према процјенама живи око 200.000 Срба.

(Телеграф)

Beč

nestala djeca

