Logo
Large banner

Упозорење из Русије: Кијев припрема саботажу на два гасовода

Извор:

СРНА

27.02.2026

11:55

Коментари:

0
Упозорење из Русије: Кијев припрема саботажу на два гасовода

Руске обавјештајне службе биљеже случајеве припрема Кијева за саботажу на гасоводима "Плави ток" и "Турски ток", истакао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Наше специјалне службе имају те информације, биљеже покушаје кијевског режима да се припреми за нове саботаже", рекао је Песков новинарима, одговарајући на питање РИА Новости о информацијама о могућим припремама саботаже на гасоводима "Турски ток" и "Плави ток".

Песков је напоменуо да се информације о овом питању стално просљеђују Турској.

Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је у уторак, 24. фебруара, да је Москва добила информације о могућим плановима за саботажу на поменутим цјевоводима.

Подијели:

Тагови :

Гасовод

Русија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Талибански борци

Свијет

"Немамо више стрпљења – ово је отворени рат"; Настављају се напади, најмање 180 мртвих?

5 ч

0
"Могућ украјински напад": Мађарска шаље хеликоптерске јединице на границу

Свијет

"Могућ украјински напад": Мађарска шаље хеликоптерске јединице на границу

6 ч

0
Хаос у Њемачкој: Кренуо штрајк, јавни превоз готово паралисан

Свијет

Хаос у Њемачкој: Кренуо штрајк, јавни превоз готово паралисан

6 ч

0
Медији пишу: Иран одбацио све захтјеве САД-а

Свијет

Медији пишу: Иран одбацио све захтјеве САД-а

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

58

Мићо Краљевић оптужен за изазивање националне мржње

14

55

Потресно свједочанство оца Живка Кнежевића о погибији сина Браце: "И сада га сањам"

14

48

Додик са Гојковићевом: Јачање јединства српског народа, темељ наше политике

14

47

ЦИК БиХ потврдила: Општина добила новог начелника

14

28

Ово су парови осмине финала Лиге Европе и Лиге Конференција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner