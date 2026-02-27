Упозорење из Русије: Кијев припрема саботажу на два гасовода

Извор:
СРНА
27.02.2026
11:55
Руске обавјештајне службе биљеже случајеве припрема Кијева за саботажу на гасоводима "Плави ток" и "Турски ток", истакао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Наше специјалне службе имају те информације, биљеже покушаје кијевског режима да се припреми за нове саботаже", рекао је Песков новинарима, одговарајући на питање РИА Новости о информацијама о могућим припремама саботаже на гасоводима "Турски ток" и "Плави ток".
Песков је напоменуо да се информације о овом питању стално просљеђују Турској.
Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је у уторак, 24. фебруара, да је Москва добила информације о могућим плановима за саботажу на поменутим цјевоводима.
