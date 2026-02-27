Logo
Ухапшен друмски разбојник: Пијан пиштољем пријетио возачу!

Аутор:

Огњен Матавуљ

27.02.2026

12:39

Коментари:

0
Зоран М. (41) из Козарске Дубице ухапшен је због сумње да је покушао опљачкати суграђанина коме је на раскрсници пријетио пиштољем.

Све се одиграло јуче око 14.30 часова у Козарској Дубици. Како сазнаје АТВ осумњичени је на раскрсници изашао из свог аутомобила, те је пришао другом возачу у кога је уперио пиштољ, тражећи новац.

Измјерено му преко 2,5 g/kg у организму

То су видјели други суграђани који су позвали полицију и нападач је убрзо ухапшен. Након хапшења је алкотестиран и измјерено му је преко 2,5 g/kg у организму.

У ПУ Приједор наводе да је З.М. ухапшен због сумње да је починио кривична дјела угрожавање сигурности, недозвољено посједовање оружја и покушај разбојништва.

Одузети пиштољ и кубура

”Лишењу слободе претходила је пријава да једно лице употребом ватреног оружја пријети другом возачу на једној раскрсници. Интервенцијом полицијских службеника осумњичени је ухапшен и пронађен је предметни пиштољ и шест припадајућих метака, док је претресом стамбених просторија и возила које користи пронађено 13 метака калибра 7,62мм и кубура”, саопштила је ПУ Приједору.

У току је рад на комплетирању предмета након чега ће се Окружном јавном тужилаштву Приједор против осумњиченог Зорана М. доставити извјештај за почињена кривична дјела.

Small banner