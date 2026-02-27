Logo
Добојлија са потјернице ухапшен са бијелим прахом

Добојлија са потјернице ухапшен са бијелим прахом
Фото: АТВ

Хадис Кремић (49) из Добоја и Р.Т. (20) из Бањалуке ухапшени су јуче након што је полиција код њих пронашла и одузела 52,4 грама ”амфетамина”, односно 112,8 грама марихуане.

Обојица су ухапшени због сумње да су починили кривично дјео неовлаштена производња и промет дрогом.

У ПУ Бањалука наводе да је хапшење извршено у оквиру оперативних активности усмјерених на спречавање злоупотреба дроге.

”Током реализације активности код Х.К. је пронађено и одузето 52,4 грама бијелог праха налик ”амфетамину“. Провјерама је утврђено да је за овим осумњиченим расписана централна потјерница на основу наредбе Основног суда у Добоју”, саопштила је ПУ Бањалука.

Кремић ће током дана бити предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци уз извјештај о почињеном кривичном дјелу.

”Даљим предузимањем мјера и радњи на једној локацији у Бањaлуци која се може довести у везу са лицем Р.Т. извршен је увиђај којом приликом је пронађено и одузето око 112,8 грама марихуане“, наводе у полицији.

