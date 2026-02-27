Ово су парови осмине финала Лиге шампиона, познато је и ко на кога иде све до финала

Извор:
27.02.2026
У швајцарском Ниону извучени су парови осмине финала Лиге шампион, а познат је и цијели костур до краја такмичења, односно ко се с ким укршта до самог финала.
Пари Сен Жермен – Челси
Реал Мадрид – Манчестер сити
Њукасл – Барселона
Боде/Глимт – Спортинг
Галатасарај – Ливерпул
Аталанта – Бајерн
Атлетико Мадрид – Тотенхем
Бајер Леверкузен – Арсенал
Прве утакмице осмине финала ће бити одигране 10. и 11. марта, а узврати су седам дана касније. УЕФА ће накнадно објавити када се који дуел игра и то још увијек није одређено.
Костур изгледао овако:
