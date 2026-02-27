Logo
Ово су парови осмине финала Лиге шампиона, познато је и ко на кога иде све до финала

Извор:

АТВ

27.02.2026

12:23

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Martial Trezzini

У швајцарском Ниону извучени су парови осмине финала Лиге шампион, а познат је и цијели костур до краја такмичења, односно ко се с ким укршта до самог финала.

Лига шампиона, осмина финала

Пари Сен Жермен – Челси

Реал Мадрид – Манчестер сити

Њукасл – Барселона

Боде/Глимт – Спортинг

Галатасарај – Ливерпул

Аталанта – Бајерн

Атлетико Мадрид – Тотенхем

Бајер Леверкузен – Арсенал

Прве утакмице осмине финала ће бити одигране 10. и 11. марта, а узврати су седам дана касније. УЕФА ће накнадно објавити када се који дуел игра и то још увијек није одређено.

Костур изгледао овако:

"Костур" Лиге Шампиона
"Костур" Лиге Шампиона

