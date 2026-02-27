Да ли креће сукоб? Кина позвала своје грађане да не путују у Иран

Извор:
Агенције
27.02.2026
13:22
Коментари:0
Кинеско Министарство спољних послова позвало је своје грађане да не путују у Иран због тренутне безбjедносне ситуације.
У саопштењу се препоручује да кинески грађани који се већ налазе у Ирану повећају мjере предострожности и што прijе напусте земљу, објавио је Глобал Тајмс.
Кинеска амбасада и конзулати у Ирану , као и у сусjедним земљама, пружиће неопходну помоћ грађанима који желе да се врате комерцијалним летовима или копном, додаје се у саопштењу.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
14
55
14
48
14
47
14
28
14
18
Тренутно на програму