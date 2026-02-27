Logo
Large banner

Да ли креће сукоб? Кина позвала своје грађане да не путују у Иран

Извор:

Агенције

27.02.2026

13:22

Коментари:

0
Да ли креће сукоб? Кина позвала своје грађане да не путују у Иран
Фото: Tanjug / AP / Seaman Daniel Kimmelman

Кинеско Министарство спољних послова позвало је своје грађане да не путују у Иран због тренутне безбjедносне ситуације.

У саопштењу се препоручује да кинески грађани који се већ налазе у Ирану повећају мjере предострожности и што прijе напусте земљу, објавио је Глобал Тајмс.

Кинеска амбасада и конзулати у Ирану , као и у сусjедним земљама, пружиће неопходну помоћ грађанима који желе да се врате комерцијалним летовима или копном, додаје се у саопштењу.

Подијели:

Тагови :

Иран

Кина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Медији пишу: Иран одбацио све захтјеве САД-а

Свијет

Медији пишу: Иран одбацио све захтјеве САД-а

6 ч

0
Заказана трећа рунда разговора, Виткоф стигао у Женеву

Свијет

Заказана трећа рунда разговора, Виткоф стигао у Женеву

1 д

0
САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове

Свијет

САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове

1 д

0
Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу

Свијет

Иран, царине, Врховни суд: Шта је Трамп поручио у годишњем обраћању нацији

2 д

0

Више из рубрике

Дјеца

Свијет

Драма у Бечу: Два дјечака нестала на путу до школе

2 ч

0
Упозорење из Русије: Кијев припрема саботажу на два гасовода

Свијет

Упозорење из Русије: Кијев припрема саботажу на два гасовода

3 ч

0
Талибански борци

Свијет

"Немамо више стрпљења – ово је отворени рат"; Настављају се напади, најмање 180 мртвих?

5 ч

0
"Могућ украјински напад": Мађарска шаље хеликоптерске јединице на границу

Свијет

"Могућ украјински напад": Мађарска шаље хеликоптерске јединице на границу

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

55

Потресно свједочанство оца Живка Кнежевића о погибији сина Браце: "И сада га сањам"

14

48

Додик са Гојковићевом: Јачање јединства српског народа, темељ наше политике

14

47

ЦИК БиХ потврдила: Општина добила новог начелника

14

28

Ово су парови осмине финала Лиге Европе и Лиге Конференција

14

18

Протест у Сарајеву: Демонстранти позивају раднике Тужилаштва КС да отворе прозоре

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner