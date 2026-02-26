Logo
Заказана трећа рунда разговора, Виткоф стигао у Женеву
Фото: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Специјални изасланик предсједника САД Стив Виткоф стигао је у Женеву, гдје је за данас заказана трећа рунда разговора између Америке и Ирана.

Авион специјалног изасланика предсједника САД стигао је из Вашингтона, јавио је ТАСС, позивајући се на неименовани извор на Међународном аеродрому у Женеви.

Раније је амерички предсједник Доналд Трамп у обраћању Конгресу изјавио да би више волио да тензије са Ираном ријеши дипломатијом, али да никада није чуо "чаробне ријечи" из Техерана да та земља никада неће производити нуклеарно оружје.

Очекује се да ће иранску делегацију предводити министар спољних послова Абас Арагчи, уз посредовање делегације Омана у преговорима, а америчку делегацију Виткоф.

Стив Виткоф

Иран

