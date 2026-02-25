Logo
ЕУ трпи посљедице миграција

СРНА

25.02.2026

22:52

Премијер Мађарске Виктор Орбан осврнуо се на проблем неконтролисане миграције и њених посљедица, са којим се одређене чланице ЕУ тренутно носе.

"Када почну масовне миграције и мигранти се помијешају са локалним становништвом, само је питање времена када ће се све промијенити. То постаје неповратно", написао је Орбан на "Иксу".

Према његовим ријечима, у Европу су, заједно са миграцијама, стигли и опасност од тероризма, криминал, све чешћи напади, пљаче и силовања, незапосленост, слабљење економије, као и губитак идентитета и културе те државе.

Он је навео како је Мађарска изабрала другачији пут и избјегла ову судбину.

"Ми смо једина политичка снага у Европи која је зауставила миграције, док је остатак Европе прегажен и сада живи са посљедицама", навео је Орбан.

Он је додао да је поносан јер Мађарска остаје безбједна и суверена.

Виктор Орбан

Мађарска

