''ЕУ трпи посљедице миграција''

Премијер Мађарске Виктор Орбан осврнуо се на проблем неконтролисане миграције и њених посљедица, са којим се одређене чланице ЕУ тренутно носе.
"Када почну масовне миграције и мигранти се помијешају са локалним становништвом, само је питање времена када ће се све промијенити. То постаје неповратно", написао је Орбан на "Иксу".
Према његовим ријечима, у Европу су, заједно са миграцијама, стигли и опасност од тероризма, криминал, све чешћи напади, пљаче и силовања, незапосленост, слабљење економије, као и губитак идентитета и културе те државе.
Он је навео како је Мађарска изабрала другачији пут и избјегла ову судбину.
"Ми смо једина политичка снага у Европи која је зауставила миграције, док је остатак Европе прегажен и сада живи са посљедицама", навео је Орбан.
Он је додао да је поносан јер Мађарска остаје безбједна и суверена.
