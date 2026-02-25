Најздравија храна коју можете јести прије спавања: Не гоји, а држи вас ситим

Извор:
25.02.2026
Заборавите на оно застарјело правило „не једи послије 18х“. Нутриционисти са Харварда и стручњаци из Мајо клинике упозоравају да изгладњивање пред спавање само прави проблем – подиже хормон стреса, успорава мршављење и оптерећује срце. Суштина је у томе да најбоља храна пред спавање није она која има најмање калорија, него она од које вас срце не буди усред ноћи и од које се будите одморни, а не надути.
Вјероватно вам се десило да се тргнете из сна око три ујутру, а срце вам куца као да сте трчали уз степенице. То није увијек стрес – често је у питању чист метаболизам.
Стручњаци објашњавају да, када ниво шећера у крви превише падне, мозак то види као аларм. Он тада нареди тијелу да избаци адреналин како би се „пробудило“ и дошло до енергије. Тај ноћни налет адреналина вас тргне из сна и убрза вам пулс. Зато је паметно одабран залогај прије спавања заправо „лијек“ који омогућава срцу да куца мирно до јутра.
Ево шта наука каже да треба да се нађе на вашем тањиру ако желите и мирну ноћ и витку линију:
Ораси нису само обична ужина, они су лијек за срце који можете купити на сваком ћошку. Према истраживању објављеном у стручном часопису Нутритион, ораси су један од ријетких директних извора мелатонина који људско тијело може одмах да апсорбује и искористи.
Др Венди Базилијан, позната америчка дијететичарка, истиче да омега-3 масне киселине у орасима раде „ноћну смјену“.
Оне смањују ниво триглицерида и притисак на артерије док ви спавате. То их чини идеалним избором ако тражите оброк који не гоји, јер шака ораха (око 30г) даје осјећај ситости који траје сатима, спречавајући јутарње скокове инсулина и нападе глади чим отворите очи.
Ако се питате шта јести касно а да не покварите линију, наука упире прстом у специфичну врсту протеина.
Студија је доказала је да конзумирање 30 грама протеина казеина (којим грчки јогурт обилује) око 30 минута прије спавања заправо убрзава метаболизам сљедећег јутра.
Кардиолози често препоручују грчки јогурт јер је препун калцијума, који директно помаже срчаном мишићу у одржавању правилног електричног ритма.
„Протеини казеина се варе екстремно споро, што значи да ваше тело добија константан прилив амино-киселина током цијеле ноћи. То спречава метаболичке падове који су главни кривац за ноћно буђење и знојење,“ објашњавају стручњаци.
Мало ко зна да су вишње, а посебно сок од трпких вишања, једна од ријетких намирница која је прошла строге клиничке тестове за побољшање сна.
Студија спроведена на Универзитету у Луизијани показала је да одрасле особе које пију сок од вишње два пута дневно спавају у просјеку 84 минута дуже.
Вишње су богате проантоцијанидинима, који повећавају доступност триптофана у тијелу. То их сврстава у категорију намирнице за бољи сан које истовремено чувају крвне судове од оксидативног стреса. Ако нисте љубитељ сока, мала порција замрзнутих вишања је савршена лагана вечера.
Многи бјеже од банане увече због страха од шећера, али др Мајкл Бреус, водећи свјетски стручњак за медицину спавања, тврди да је то грешка.
Банана је препуна магнезијума и калијума – минерала који у тијелу дјелују као природни релаксанти мишића и нерава.
Комбинација банане и једне кашичице бадемовог путера је вјероватно најбоља храна пред спавање јер бадеми додају здраве масти и додатни магнезијум. Ова комбинација успорава варење шећера из воћа, одржавајући ваш ниво енергије стабилним.
Ово је права „биолошка инфузија“ за срце која смањује стрес и омогућава тијелу да лакше уђе у дубоку РЕМ фазу сна.
Наука је дефинитивно срушила мит о гладовању. Изгладњивање пред спавање само тјера тијело да складишти масти јер се осјећа угрожено. Трик је у томе да ваш избор буде лагана вечера богата триптофаном, казеином и магнезијумом.
Када свом тијелу дате гориво које не подиже инсулин у небеса, оно ће природно трошити масне наслаге док ви спавате, а срце ће вам бити захвално.
