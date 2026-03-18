Појавио се нови дејтинг тренд који мијења свијет: Сви причају о "теорији марта"

Аутор:АТВ
18.03.2026
21:16
Коментари:0
Према популарној "теорији марта", почетак пролећа може снажно утицати на љубавне односе – неки парови се разилазе, други се поново спајају, док многи тек тада започињу нове везе.
Друштвене мреже, посебно ТикТок, често су мјесто гдје се мале животне опсервације претварају у виралне „теорије“ о љубавним односима. Уз помоћ алгоритма, поједина запажања брзо постају правила која наводно објашњавају динамику модерних веза.
Интернет је већ изњедрио неколико сличних теорија. Једна од њих је била и „теорија црвених ноктију“, према којој мушкарци наводно преферирају ову боју јер их подсвјесно подсјећа на жене из дјетињства, попут мајки или учитељица.
Популарно је и „тромјесечно правило везе“, идеја да прва три мјесеца односа откривају да ли веза има потенцијал за будућност.
Још један тренд био је и „тест поморанџе“: партнеру се предложи да огули поморанџу. Ако то учини без оклијевања, тумачи се као знак брижности и спремности на подршку у вези.
Најновија вирална идеја тврди да март доноси велике преокрете у романтичном животу. Према једној интерпретацији, то је мјесец у којем везе које су већ нестабилне коначно завршавају.
Други вјерују да је управо март идеално вријеме за нова познанства и почетке. Постоји и верзија која тврди да се у овом периоду често враћају бивши партнери или се дешавају изненадне заљубљености.
Заједничка порука свих ових тумачења јесте да март представља период промјена. Иако то може дјеловати помало застрашујуће, посебно ако се говори о раскидима, основна идеја теорије је заправо оптимистична: затварање једног поглавља отвара простор за ново.
Суштина „теорије марта“ заснива се на идеји да прелазак из зиме у прољеће утиче на расположење људи и њихове одлуке. Ова идеја често се повезује и са другим виралним трендом са ТикТок-а – „теоријом априла“ (April theory), према којој април симболично представља нову годину интернета.
Фудбал
Ништа није слутило на овакав дебакл Њукасла: Барселона "очерупала Свраке"
У многим културама крај марта и почетак априла заиста означавају почетак новог циклуса. У хиндуизму, у персијској традицији празника Новруз (Nowruz), али и у неким другим религијским и културним системима, управо овај период симболизује обнову и нови почетак.
Промјена годишњег доба може имати снажан утицај на расположење и понашање. Како објашњава психолог др Сара Хенсли (Sara Hensley), долазак топлијег времена често означава крај тзв. „кафинг сизон“ (cuffing season) периода.
Овај израз описује хладне јесење и зимске мјесеце када људи чешће траже стабилну везу, дјелимично због мањка активности напољу и осјећаја усамљености.
Љубав и секс
Ако вам мушкарац каже ову реченицу, боље одмах идите од њега
Клинички психолог Дара Бушман (Dara Bushman) објашњава да хладно вријеме, мање сунчеве свјетлости и ограничене друштвене активности могу повећати жељу за партнерством. Када стигне прољеће, људи постају отворенији за нове могућности и промјене.
Иако „теорија марта“ нема научну потврду, астрологија нуди занимљиво симболичко објашњење. Март је мјесец у којем започиње астролошки циклус знаком Овна, који симболизује иницијативу, енергију и нове почетке.
Мјесец заправо почиње у знаку Риба – посљедњем знаку зодијака – а завршава у Овну, првом знаку. Та транзиција симболично представља крај једног циклуса и почетак другог, што се често повезује са промјенама у односима и животним одлукама.
Психолози сматрају да промјене расположења током овог периода могу бити повезане са сезонским промјенама и појавом познатом као сезонски афективни поремећај (SAD). Током зиме многи људи осјећају пад енергије и расположења, док долазак прољећа доноси наглу промјену у свјетлости и температури.
Та промјена може утицати на емоције и мотивацију – код неких људи подстиче оптимизам, док код других изазива потребу за великим животним одлукама.
У ширем смислу, почетак прољећа често се доживљава као симбол обнове. Управо зато многи људи у овом периоду преиспитују односе, навике и планове, тражећи нову енергију и правац у животу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
58
22
56
22
35
22
34
22
29
Тренутно на програму