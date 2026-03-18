Logo
Large banner

Појавио се нови дејтинг тренд који мијења свијет: Сви причају о "теорији марта"

Аутор:

АТВ

18.03.2026

21:16

Коментари:

0
Фото: Ron Lach/Pexels

Према популарној "теорији марта", почетак пролећа може снажно утицати на љубавне односе – неки парови се разилазе, други се поново спајају, док многи тек тада започињу нове везе.

Друштвене мреже, посебно ТикТок, често су мјесто гдје се мале животне опсервације претварају у виралне „теорије“ о љубавним односима. Уз помоћ алгоритма, поједина запажања брзо постају правила која наводно објашњавају динамику модерних веза.

Вирална правила о љубавним односима

Интернет је већ изњедрио неколико сличних теорија. Једна од њих је била и „теорија црвених ноктију“, према којој мушкарци наводно преферирају ову боју јер их подсвјесно подсјећа на жене из дјетињства, попут мајки или учитељица.

@astrologycomplex If they don’t resurface this retrograde… you’re officially free. Karmic cycle closed.✨ #mercury #venus #retrograde #mercuryretrograde #venusretrograde #astrology #zodiac #zodiacsigns #2025horoscopes #astrologytiktok #fyp #astrotok #astrologer #ifastrologyisntreal #messagesfromtheuniverse ♬ time of our lives - audiobear

Популарно је и „тромјесечно правило везе“, идеја да прва три мјесеца односа откривају да ли веза има потенцијал за будућност.

Још један тренд био је и „тест поморанџе“: партнеру се предложи да огули поморанџу. Ако то учини без оклијевања, тумачи се као знак брижности и спремности на подршку у вези.

Шта каже „теорија марта“?

Најновија вирална идеја тврди да март доноси велике преокрете у романтичном животу. Према једној интерпретацији, то је мјесец у којем везе које су већ нестабилне коначно завршавају.

@adis.blumenwiese Roman Empire every time I remember this theory #marchtheory #march #spring #sunshine #fyp #fy #springvibes ♬ Save My Soul - noahrinker

Други вјерују да је управо март идеално вријеме за нова познанства и почетке. Постоји и верзија која тврди да се у овом периоду често враћају бивши партнери или се дешавају изненадне заљубљености.

Заједничка порука свих ових тумачења јесте да март представља период промјена. Иако то може дјеловати помало застрашујуће, посебно ако се говори о раскидима, основна идеја теорије је заправо оптимистична: затварање једног поглавља отвара простор за ново.

Има ли ова теорија реално упориште?

Суштина „теорије марта“ заснива се на идеји да прелазак из зиме у прољеће утиче на расположење људи и њихове одлуке. Ова идеја често се повезује и са другим виралним трендом са ТикТок-а – „теоријом априла“ (April theory), према којој април симболично представља нову годину интернета.

У многим културама крај марта и почетак априла заиста означавају почетак новог циклуса. У хиндуизму, у персијској традицији празника Новруз (Nowruz), али и у неким другим религијским и културним системима, управо овај период симболизује обнову и нови почетак.

Психолошко објашњење промјена у марту

Промјена годишњег доба може имати снажан утицај на расположење и понашање. Како објашњава психолог др Сара Хенсли (Sara Hensley), долазак топлијег времена често означава крај тзв. „кафинг сизон“ (cuffing season) периода.

Овај израз описује хладне јесење и зимске мјесеце када људи чешће траже стабилну везу, дјелимично због мањка активности напољу и осјећаја усамљености.

Клинички психолог Дара Бушман (Dara Bushman) објашњава да хладно вријеме, мање сунчеве свјетлости и ограничене друштвене активности могу повећати жељу за партнерством. Када стигне прољеће, људи постају отворенији за нове могућности и промјене.

Астрологија и симболика новог почетка

Иако „теорија марта“ нема научну потврду, астрологија нуди занимљиво симболичко објашњење. Март је мјесец у којем започиње астролошки циклус знаком Овна, који симболизује иницијативу, енергију и нове почетке.

@the.inner.whispers #march #marchtheory #zodiac #astrology #galaxy #universe ♬ Northern Lights - Atmospheric Piano Version - Dr. Sounds & Buddhaflow

Мјесец заправо почиње у знаку Риба – посљедњем знаку зодијака – а завршава у Овну, првом знаку. Та транзиција симболично представља крај једног циклуса и почетак другог, што се често повезује са промјенама у односима и животним одлукама.

Шта каже наука?

Психолози сматрају да промјене расположења током овог периода могу бити повезане са сезонским промјенама и појавом познатом као сезонски афективни поремећај (SAD). Током зиме многи људи осјећају пад енергије и расположења, док долазак прољећа доноси наглу промјену у свјетлости и температури.

@thatmortgagelady Makes perfect sense #men #dating #breakup #fyp #marchtheory ♬ original sound - Emily

Та промјена може утицати на емоције и мотивацију – код неких људи подстиче оптимизам, док код других изазива потребу за великим животним одлукама.

У ширем смислу, почетак прољећа често се доживљава као симбол обнове. Управо зато многи људи у овом периоду преиспитују односе, навике и планове, тражећи нову енергију и правац у животу.

(Женски магазин)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

љубавне везе

trend

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Спектакуларно вече Лиге шампиона: Голови на све стране, фаворити прошли даље

22

56

Менаџери из Бањалуке умијешани у скандал у Челзију?

22

35

Израел гађао бродове иранске морнарице у Каспијском мору

22

34

Покренута иницијатива да се Игор Штимац протјера из БиХ

22

29

Српска војска чува "Балкански ток"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner